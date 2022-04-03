Лицо мелькнуло в толпе. Он обомлел. Это была Алекса, которую он уговаривал столько времени. Но она не сдержала обещания, не пришла, теперь, увидев девушку на улице Лондона, Данте мгновенно поменял своё решение ехать за холстами. В два счёта он совершил прыжок. И это был прыжок в бессмертие. Для них обоих.

Маленький дом на Уорик-лейн был слишком тесен для большой семьи: отец, мать, дети, бабушка и двое неженатых братьев отца. Они принадлежали к крепкому среднему классу – все работали, умели читать и писать, и могли себе позволить даже летний отдых на побережье. Старшая дочь Уайлдингов, Алекса, как и множество девушек середины девятнадцатого века, наметила для себя жизненный путь: сначала устроиться горничной в хороший дом, потом «вырасти» до личной камеристки богатой дамы, а впоследствии выйти замуж, и устроить семейное счастье в собственном особнячке, вроде того, где прошло её детство. Можно было попробовать стать портнихой, что тоже гарантировало стабильный заработок. Во всяком случае, шить мисс Уайлдинг умела неплохо.

В июне 1865 года, постукивая каблучками по мостовой улицы Стрэнд, Алекса направлялась в модный магазин, посмотреть новые модели летних шляпок. Она не сразу заметила прохожего, который остановился на противоположной стороне улицы, словно вкопанный. Этого странного человека с горящим взором мисс Уайлдинг увидела рядом с собой несколько минут спустя. Заикаясь от волнения, извиняясь тысячу раз за доставленные хлопоты, он сбивчиво объяснял ситуацию. Он – художник, его зовут Россетти, и мисс так впечатлила его своей красотой, что он решил набраться храбрости и подойти.

улица Стрэнд в XIX веке

Это не было объяснение в любви. Россетти предложил Алексе заглянуть в его мастерскую, потому что её лицо – и молодой мужчина несколько раз подчеркнул это – идеально подходит для его нового замысла. Более того, художник был готов заплатить за помощь.

Алекса выслушала, записала адрес, и отправилась дальше. У неё и в мыслях не было явиться к художнику. Его фамилия ни о чем ей не говорила, зато она не раз слышала про девушек, с которых пишут картины. В семье Уайлдинг к такому занятию относились неодобрительно. Разве могла Алекса пойти против мнения родных?

Россетти прождал напрасно. Сникший и подавленный (а ведь идея будущей картины уже захватила его!) он решил поехать за новыми холстами. В кэбе, совсем в другой части Лондона, Данте Габриэль Россетти все время думал о новой знакомой. А потому практически не поверил своим глазам, когда увидел её лицо в толпе на Уорик-лейн. Решение созрело моментально. Он приказал остановить кэб и сделал большой прыжок навстречу девушке. Прыжок в бессмертие?

кадр из сериала "Отчаянные романтики" о прерафаэлитах

По крайней мере, для Алексы Уайлдинг – совершенно точно. После второй встречи с художником (как уж тут не поверить в судьбу) она всё-таки согласилась зайти в мастерскую. Россетти показал ей свои картины, объяснил, что хочет сделать портрет Леди Лилит. Так началась их совместная работа.

Сначала Россетти ничего не говорил друзьям - таким же художникам, как он. Ему казалось, что Алексу сразу постараются переманить, а ведь это он открыл её! Девушка тоже хранила секрет - от родных. Но потом призналась: её лицо появится на новой картине Данте Габриэля Россетти. И ещё на нескольких… Говорят, у нее большое будущее!

Весь идеально выстроенный план жизни Алексы Уайлдинг остался только в замыслах. Она не пошла работать горничной. Теперь она вращалась в богемной среде, стала популярна, и сумела заработать даже на два маленьких домика: в одном, в Кенсигнтоне, она жила сама (с двумя детьми, Чарльзом и Нелли, об отце которых ничего не известно), а другой особняк Алекса успешно сдавала. Музой Россетти она оставалась все последующие семнадцать лет, до самой его смерти в 1882 году.

Исследователи уверены, что Алекса присутствует на тринадцати полотнах Данте Габриэля Россетти. Причем на некоторых из них изначально было написано лицо совсем другой девушки. Но коллекционер Фредерик Лейленд однажды посетовал, что модель художника недостаточно изящна. Россетти моментально переделал картину. И так происходило несколько раз.

полотно Россетти "Красивые руки" из художественного музея Делавэра

«У нее было очаровательное лицо, - писал Генри Данн, - прекрасное, полное мягкого покоя, неземное и при этом совершенно реальное».

Муза пережила художника всего на несколько лет. Алексы не стало в 1884 году, после болезни. Чарльза и Нелли воспитал дядя, и он же выполнил просьбу последнюю просьбу родственницы – приносить цветы не только для неё, но и к тому месту, где упокоился Россетти.

Данте Габриэль обессмертил Алексу Уайлдинг. Картины, для которых она позировала, сейчас бережно хранятся в разных галереях мира – Тейт, художественной галерее Йоханнесбурга, в собрании леди Левер, личной коллекции Эндрю Ллойда Уэббера и в музее в Борнмуте.

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