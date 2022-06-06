 Как на самом деле умер Чапаев

Василий Иванович Чапаев стал, пожалуй, самым популярным в народе красным командиром Гражданской войны, чему конечно же способствовал знаменитый фильм 1934 года и множество анекдотов о его взаимоотношениях с адъютантом Петькой и пулемётчицей Анкой. И по этому же фильму, который смотрел наверное почти каждый житель постсоветского пространства, известно и как погиб легендарный Чапай — от полученных ранений, переплывая реку Урал. Но так ли это на самом деле?

Василий Иванович Чапаев (1887 - 1919 гг)

1919 год - события накануне гибели Чапаева

В 1919 году Чапаев был назначен командиром 25-й стрелковой дивизии, которая достаточно успешно воевала с белыми на Уральском фронте. Она участвовала в ряде операций, в частности, во взятии города Уфа, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Заслуги Чапаева в этом были подтверждены награждением его орденом Красного Знамени в июле того же года — и такие ордена вручали немногим. После этого в командование ему была передана Особая группа войск из 11 стрелковых и двух кавалерийских полков, а также шести артиллерийских дивизионов. Она начала наступление против уральских казаков и заняла несколько населенных пунктов, последним из которых был Лбищенск примерно в 130 километрах южнее Уральска.

После этого наступило временное затишье в боевых действиях, поскольку личному составу был необходим отдых и восполнение понесенных потерь. Кроме того, дивизия Чапаева оторвалась от тылов и требовалось время, что бы они смогли подтянуться. Но времени на это ее противники не дали.

Красный командир В.И.Чапаев в 1918 году

В начале сентября белые разработали план рейда в тыл чапаевцам с захватом штаба дивизии в Лбищенске. Участвовать в этой операции должны были от 1.2 до 2 тысяч человек, выделенные в сводный отряд от двух дивизий под командованием генерала Николая Бородина и полковника Тимофея Сладкова. Основная ставка была сделана на внезапность атаки и она вполне сработала — чапаевцы просто прозевали удар и не предприняли никаких мер предосторожности. Хотя по идее должны были бы — ведь перед наступлением казачьи разъезды начали активно проводить разведку, но это не привлекло внимания.

В итоге отряд скрытно подошел к городу ночью 5 сентября и примерно в три часа ночи атаковал его. Красноармейцы были застигнуты врасплох, причем значительную их часть составляли курсанты дивизионной школы, плохо подготовленные и вооруженные. Они должны были охранять город, поскольку считалось, что угрозы ему нет — он находился далеко от частей белых.

Здание, в котором располагался штаб дивизии в Лбищенске (сейчас - Чапаев)

Поэтому бой был коротким и быстро превратился в настоящий разгром, в ходе которого было убито около полутора тысяч человек и еще 800 взяты в плен. Однако, взять в плен самого Чапаева не удалось — хотя для его захвата и была выделена специальная группа, она не смогла выполнить поставленную задачу. Чапаев был только ранен в руку, что не помешало ему выбраться из дома и собрать вокруг себя около сотни бойцов, составивших основу сопротивления. Это дало возможность начать организованное отступление к реке Урал и спасти многих красноармейцев.

Бой в Лбищенске и судьба красного командира

А вот что случилось с Чапаевым дальше, точно неизвестно. Последние очевидцы видели его во время сражения и отступления к реке, но вот на другом берегу в числе спасенных его не оказалось. В итоге было выдвинуто несколько версий произошедшего и одной из них была та, что изложена в фильме. Она имеет право на существование, тем более, что тело Чапаева так и не нашли — очень возможно, что командир действительно утонул при переправе. Правда, ходил слух, что Чапай попал в плен к белым и был расстрелян, но подтверждений этому нет — никто из свидетелей со стороны белых не видел его мертвым.

За несколько секунд до гибели. Кадр из фильма "Чапаев", 1934 г

Через несколько десятилетий после гражданской войны появилась еще одна версия произошедшего — якобы Чапаев в ходе боя был ранен в живот и четверо красноармейцев соорудив плот перевезли его на нем на другой берег. Однако, там командир умер от потери крови и его похоронили на берегу реки, забросав ветками это место. Но проверить это сегодня никак не возможно — с тех пор река Урал несколько раз меняла в том районе свое русло и место захоронения оказалось под водой.

Так что белые в том сражении одержали победу, но это был лишь тактический успех, тем более что командовавший ими Николай Бородин тоже был убит в ходе боя. Изменить ситуацию это не помогло и к декабрю того же года фронт рухнул — красным удалось взять город Гурьев. Остатки белой Уральской армии ушли в Персию и затем судьба ее выживших участников сложилась по-разному.

А вот Чапаев стал легендой и чуть ли не главным героем Гражданской войны. И детали его смерти — это только детали и не более того.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Советская история и литература богата на мифы, которыми советских людей коммуняки разводили как лохов! Один из них является миф о Василии Чапаеве, который создал в 1923 году Дмитрий Фурманов. Современники и потомки знают не столько реального Чапаева, сколько народный миф о нем.Мы помним Чапаева по книгам, фильмам и рассказываемым о нем анекдотам, но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна.

Мало кто знает, что у Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком – сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков.

Жизнь Чапаева окружена ореолом вымысла и легенд, которые нередко поощрял сам герой. Например, он уверял комиссара Дмитрия Фурманова, что он внебрачный сын артиста-цыгана и дочери казанского генерал-губернатора.Любопытно, что Василий Чапаев вопреки воле родителей женился на дочери священника Пелагеи Метлиной. За пять лет у молодой семьи появились трое детей, но ждать мужа с фронта Пелагея не стала – ушла к соседу..

Василий Иванович тяжело переживал ее поступок, но нашел вторую спутницу ,причем, опять с именем Пелагея. Она была вдовой боевого товарища Чапаева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась – во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым и «наставила рога» герою Гражданской войны!.

Когда Чапаев застал их вместе, он чуть не отправил любовника своей жены на тот свет. Когда страсти поутихли, жена попросила прощения, но Василий Иванович не простил измены. Существует версия, что, затаив обиду, именно жена отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Самым щекотливым фактом в биографии героя стал его конфликт с Д. А. Фурмановым, который около четырех месяцев был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Дружеские отношения сменились враждой из-за ухаживаний Василия Ивановича за гражданской женой Фурманова – Анной Никитичной Стешенко. Конфликт на почве ревности привел к серьезным последствиям. Перед тщательно готовящимся наступлением на Уральск Фурманов докладывал М. В. Фрунзе: " …я уже не питаю к нему [Чапаеву] больше того доверия, которое питал прежде… слишком многое прощал…". Комиссар называл Чапаева "авантюристом и карьеристом" и рекомендовал отстранить его от командования дивизией.

Командование выяснило причину неприязни и приняло меры. Фурманов вместе с женой был переведен в политотдел Туркестанского фронта. Это, вероятно, спасло будущему писателю жизнь и позволило ему обессмертить имя своего "соперника". Спустя месяц после перевода Фурманова штаб 25-й дивизии был разгромлен казаками. В ходе этого диверсионного рейда Чапаев погиб.

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. Однако в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили, поскольку еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой.

Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину ,причем, «железных» коней он выбирал очень придирчиво. Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд", который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова, практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина – Анны Ульяновой-Елизаровой.

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька – Анка – Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Важно отметить, что образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей. Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же – Петр Семенович Исаев – был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

Особо прославился кровожадный, как и все большевики, Чапаев зверствами в отношении уральского казачества, приказывая убивать всех поголовно - женщин, стариков, детей! Как известно, легендарный командир красноармейцев Василий Чапаев погиб 5 сентября 1919 года. По самой распространенной версии, комдив утонул, переплывая реку Урал. Однако точные обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной, как и другие аспекты жизни.

"Врешь! Не возьмешь!" - скандировал переплывающий Урал Чапаев, пытаясь уйти от стрелявших в него белогвардейцев. Именно так показал гибель Василия Ивановича фильм 1934 года с Борисом Бабочкиным в главной роли. Версия утонувшего Чапаева укрепилась в народных умах, однако более правдоподобной считают другую: комдив скончался от ранений, когда на плоту через Урал его перевозили соратники. Существует также версия о том, что Чапаев выжил и, потеряв память, вплоть до 60-х годов работал в Казахстане плотником.

Вот каким на самом деле был легендарный рогоносец и кровожадный комдив, которого лживая советская пропаганда сделала "народным героем " , до сих пор благотворящего оболваненными россиянами!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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