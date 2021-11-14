ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть

Вы можете быть гением и знать столько же, сколько Google, но совершенно невозможно, чтобы вы знали абсолютно все. Всегда будут какие-нибудь интересные факты, о которых вы никогда раньше не слышали, и именно поэтому мы здесь - чтобы пролить свет на не очень важные новости и факты, не имеющие ничего общего с глобальной политической ситуацией, и способные отвлечь вас от повседневных проблем.



10. Вы встречали убийцу





Статистика свидетельствует, что перед обычным человеком в течение жизни проходит 15-20 убийц. И это не официальные данные. Назовите нам имя ученого, который попытается рассчитать эту цифру. Фактически, согласно официальной информации, на 100 000 человек приходится 6 убийц.

9. Используйте слюну как обезболивающее





Ваша слюна обладает обезболивающими свойствами и более эффективна, чем морфий.



8. Насекомые в вашей коже







Знаете ли вы, что есть насекомые, которые живут в нашей коже? Это клещ демодекс, и он живет внутри наших пор. Эти насекомые откладывают в кожу яйца и выпускают экскременты, когда умирают.



7. Облака очень тяжелые







Вес одного облака соответствует весу 100 слонов. Вес грозовой тучи соответствует весу 200 000 слонов.



6. Сидячая работа может вас убить





Если вы сидите более 8 часов в день, это может привести к формированию тромбов и стать причиной тромбоэмболии легочной артерии.



5. Мосты опасны







Около 18 000 мостов в США обозначены как «критически потрескавшиеся». Это означает, что они могут рухнуть в любой момент, а люди все еще используют их.



4. Ох, уж эти отходы!







Только в Америке люди в год выбрасывают около 40% своей еды. То есть около 60 миллионов тонн продовольствия или $ 150 000 000 000 улетают на ветер.



3. «Контроль за оружием»







В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что в США больше людей погибло от рук детей, чем от рук террористов. Это означает, что правительству США действительно нужно внедрить закон «О контроле над оружием».



2. Мертвые смеются





Вам нравятся ситкомы? Помните этот смех, который мы слышим за кадром, когда кто-то говорит или делает что-то смешное? Большинство из этих треков были записаны годы и даже десятилетия назад. Некоторые из тех смеющихся людей уже мертвы. Это означает, что вы слышите, как смеются мертвецы.



1. Жизнь проста и вызывает страх







Тысячи людей размышляли о том, существует ли инопланетная жизнь. Однако, если вы задумаетесь о возможных вариантах, то придете к простому выводу, что существует только два. Мы либо одни во Вселенной, либо нет ... оба этих варианта так же ужасны, как преисподняя.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2346593209869667199/

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