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ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть

Вы можете быть гением и знать столько же, сколько Google, но совершенно невозможно, чтобы вы знали абсолютно все. Всегда будут какие-нибудь интересные факты, о которых вы никогда раньше не слышали, и именно поэтому мы здесь - чтобы пролить свет на не очень важные новости и факты, не имеющие ничего общего с глобальной политической ситуацией, и способные отвлечь вас от повседневных проблем.

10. Вы встречали убийцу

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть

Статистика свидетельствует, что перед обычным человеком в течение жизни проходит 15-20 убийц. И это не официальные данные. Назовите нам имя ученого, который попытается рассчитать эту цифру. Фактически, согласно официальной информации, на 100 000 человек приходится 6 убийц.

9. Используйте слюну как обезболивающее

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Ваша слюна обладает обезболивающими свойствами и более эффективна, чем морфий.

8. Насекомые в вашей коже

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Знаете ли вы, что есть насекомые, которые живут в нашей коже? Это клещ демодекс, и он живет внутри наших пор. Эти насекомые откладывают в кожу яйца и выпускают экскременты, когда умирают.

7. Облака очень тяжелые

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Вес одного облака соответствует весу 100 слонов. Вес грозовой тучи соответствует весу 200 000 слонов.

6. Сидячая работа может вас убить

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Если вы сидите более 8 часов в день, это может привести к формированию тромбов и стать причиной тромбоэмболии легочной артерии.



5. Мосты опасны

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Около 18 000 мостов в США обозначены как «критически потрескавшиеся». Это означает, что они могут рухнуть в любой момент, а люди все еще используют их.

4. Ох, уж эти отходы!

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Только в Америке люди в год выбрасывают около 40% своей еды. То есть около 60 миллионов тонн продовольствия или $ 150 000 000 000 улетают на ветер.

3. «Контроль за оружием»

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что в США больше людей погибло от рук детей, чем от рук террористов. Это означает, что правительству США действительно нужно внедрить закон «О контроле над оружием».

2. Мертвые смеются

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Вам нравятся ситкомы? Помните этот смех, который мы слышим за кадром, когда кто-то говорит или делает что-то смешное? Большинство из этих треков были записаны годы и даже десятилетия назад. Некоторые из тех смеющихся людей уже мертвы. Это означает, что вы слышите, как смеются мертвецы.

1. Жизнь проста и вызывает страх

ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть


Тысячи людей размышляли о том, существует ли инопланетная жизнь. Однако, если вы задумаетесь о возможных вариантах, то придете к простому выводу, что существует только два. Мы либо одни во Вселенной, либо нет ... оба этих варианта так же ужасны, как преисподняя.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2346593209869667199/

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