Жестокая и мучительная судьба наследника престола

Император Брауншвейгского рода и совсем ещё младенец Иоанн Антонович – один из представителей Российской империи, который стал царем в младенчестве. Уже через год был насильно убран с престола и отправлен узником в Шлиссельбургской крепости, где его ещё совсем маленького ребенка держали далеко от родных, только потому, что в его теле текла императорская кровь.

Императором государства Российского Иван IV стал совершенно не случайно. Исходя из завещания Анны Иоановны (собственных детей не имевшей), которая боялась что власть в стране получат продолжатели дела Петра и его потомки, было решено что после её смерти власть переходит к детям племянницы императрицы. Сын племянницы, ещё младенец стал императором в возрасте немногим более двух месяцев и ему был назначен регент – герцог Бирон. Регентом Бирон продержался не долго и буквально через пару месяцев регентом стала мама юного императора Анна Леопольдовна.

Около не имевшей способностей в политических делах и не разбирающаяся в управлении государством Анны Леопольдовны быстро появились сторонники продолжения дела Петра. Уже через 8 месяцев после формального нахождения у власти императора-младенца произошел государственный переворот и у власти оказалась дочь Петра I.

Вначале бывшего императора вместе с родителями отправили в ссылку, после перевели в одиночную камеру. Место заключения Ивана VI все время менялось и держалось в страшной тайне. Когда мать императора не выдержав бесконечных гонений скончалась, ребенок остался совсем один в пятилетнем возрасте.

Невозможно представить метания росшего в полном одиночестве человека. Ещё долгие 18 лет юного наследника престола возили по разным темницам и держали его существование в полном секрете, пока наконец от ужасной судьбы молодого человека не спасла смерть.

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