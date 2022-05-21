Жестокая и мучительная судьба наследника престола

Император Брауншвейгского рода и совсем ещё младенец Иоанн Антонович – один из представителей Российской империи, который стал царем в младенчестве. Уже через год был насильно убран с престола и отправлен узником в Шлиссельбургской крепости, где его ещё совсем маленького ребенка держали далеко от родных, только потому, что в его теле текла императорская кровь.
Императором государства Российского Иван IV стал совершенно не случайно. Исходя из завещания Анны Иоановны (собственных детей не имевшей), которая боялась что власть в стране получат продолжатели дела Петра и его потомки, было решено что после её смерти власть переходит к детям племянницы императрицы. Сын племянницы, ещё младенец стал императором в возрасте немногим более двух месяцев и ему был назначен регент – герцог Бирон. Регентом Бирон продержался не долго и буквально через пару месяцев регентом стала мама юного императора Анна Леопольдовна.
Около не имевшей способностей в политических делах и не разбирающаяся в управлении государством Анны Леопольдовны быстро появились сторонники продолжения дела Петра. Уже через 8 месяцев после формального нахождения у власти императора-младенца произошел государственный переворот и у власти оказалась дочь Петра I.
Вначале бывшего императора вместе с родителями отправили в ссылку, после перевели в одиночную камеру. Место заключения Ивана VI все время менялось и держалось в страшной тайне. Когда мать императора не выдержав бесконечных гонений скончалась, ребенок остался совсем один в пятилетнем возрасте.
Невозможно представить метания росшего в полном одиночестве человека. Ещё долгие 18 лет юного наследника престола возили по разным темницам и держали его существование в полном секрете, пока наконец от ужасной судьбы молодого человека не спасла смерть.
А вы знали об этом?
Официально годом «рождения» Византии считается 395 год, когда Римская империя разделилась на две части. Западная часть пала в 476 году. Восточная — со столицей в Константинополе, просуществовала до 1453 года.После потери западных территорий Римской империя продолжала существовать в урезанном виде с прежней столицей. Учитывая, что родилась Римская империя в 753 году до нашей эры, а погибла под грохот турецких пушек в 1453 году нашей эры, она просуществовала 2206 лет.
Вопреки распространённому мнению, двуглавый орёл, ставший гербом России, отнюдь не был гербом Византии — это была эмблема последней византийской династии Палеологов.Племянница последнего византийского императора София, выйдя замуж за московского великого князя Ивана III, передала лишь фамильный, а не государственный герб. Впервые же символ двуглавого орла появился задолго до Византии и Палеологов — в IV тысячелетии до нашей эры, в первой цивилизации на Земле, Шумере. Изображения двуглавого орла также встречаются у хеттов, индоевропейского народа, жившего во II тысячелетии до нашей эры на территории Малой Азии.
Богатство Византии — факт довольно известный. Но насколько богата была империя — знают немногие. Один лишь пример: размер дани грозному Аттиле, державшему в страхе большую часть Евразии, равнялся годовому доходу всего лишь пары византийских вилл.Иной раз взятка в Византии равнялась четверти выплат Аттиле. Иногда византийцам выгоднее было откупиться от вторжения неизбалованных роскошью варваров, чем снаряжать дорогостоящую профессиональную армию и полагаться на неизвестный исход военной кампании.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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