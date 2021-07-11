Великая победа русского оружия, о которой мало кто знает

Летом 1572 года в 50 верстах к югу от Москвы, у селения Молоди, что ныне в Чеховском районе Московской области, произошло одно из решающих сражений русской истории. Несмотря на то, что победа в нём русских войск, без преувеличения, спасла в тот момент независимость России, о нём до сих пор мало кто знает. Эту битву не проходят в школе, в университетских учебниках о ней написано всего несколько скупых строк.



Крымское ханство – опаснейший враг молодой России

Крымское ханство откололось от Золотой Орды ещё в середине XV века. В конце того же столетия московский великий князь Иван III Великий умел поддерживать дружбу с крымскими ханами. Вместе с ханом Менгли-Гиреем I, Иван Великий нанёс сокрушительный удар Золотой Орде. Однако дружба с Крымом покупалась богатыми подарками. По сути, это была замаскированная форма дани, которую Русь выплачивала теперь не Золотой Орде, а Крымскому ханству. А в Крыму их так и рассматривали: как ежегодную обязательную дань. Задержка с её выплатой при сыне Ивана III и отце Ивана IV – Василии III– привела к началу опустошительных набегов крымцев на Русь. Со временем крымцы поняли, что выгоднее держать Русь в постоянном страхе от своих нашествий и за это получать дань.

К слову, Россия прекратила её выплачивать только при Петре Великом, в 1700 году.



Крымцы были самыми свирепыми и опасными врагами молодой великой России. Для борьбы с их набегами Москва ежегодно мобилизовала до 65 тысяч дворян и детей боярских, которые несли пограничную службу на берегах Оки и южнее, на засечных чертах, вынесенных дальше к югу, в степь.

Поход Девлет-Гирея на Москву в 1571 году

В 1571 году хан Девлет-Гирей I, воспользовавшись тем, что бóльшая часть русских войск была занята войной в Прибалтике, сумел с великими силами перейти Оку и подступил к Москве. Взять её он не мог, однако 24 мая 1571 года зажёг деревянные посады Москвы. Благодаря сухой и ветреной погоде пожар быстро распространился по всему городу. Русская столица обратилась в пепел.





Кадр из сериала «Грозный»



Думая, что царь Иван Грозный был устрашён этим набегом, Девлет-Гирей написал ему хвастливое послание. В нём он требовал передачи Россией Крымскому ханству территорий Казанского и Астраханского ханств, признания вассальной зависимости московского престола от крымского и ежегодной исправной уплаты дани. В случае несогласия Девлет-Гирей грозил повторить свой опустошительный набег и на следующий год, действительно, снова отправился на Русь с 80-тысячным войском.



Кадр из сериала «Грозный»

Подвиг князя Михаила Воротынского

Русской ратью командовал князь Михаил Воротынский. С ним находилось не более 25 000 бойцов. Среди них – 7000 пленных прибалтийских немцев, решивших поступить на русскую службу. Ими командовал Юрген Фаренсбах.



Крымцам и на этот раз удалось обмануть русских разведчиков и скрытно переправиться через Оку. Крымское войско оказалось ближе к Москве, чем русское. Но Воротынский не растерялся и отправил вдогонку орде Девлет-Гирея лёгкий авангард князя Дмитрия Хворостинина. Тот 29 июля 1572 года совершил смелое нападение на крымский арьергард.

Потревоженный с тыла, Девлет-Гирей остановился и решил, прежде чем идти к Москве, разбить русских в полевом сражении, опираясь на своё многократное численное превосходство. У хана было с собой несколько тысяч турецких янычар. Между тем Воротынский подошёл с главными силами. Видя численное превосходство крымцев, он занял круговую оборону в так называемом гуляй-городе – полевом укреплении, составленном из повозок.





Янычары



31 июля крымцы пошли на штурм гуляй-города, но понесли серьёзные потери. Несмотря на успех, положение русских было тяжёлым: у них кончилась еда, а воды не было и подавно, имелось много раненых. У Девлет-Гирея, однако, не было времени и терпения, чтобы взять русский гуляй-город измором. Поэтому 2 августа хан решил повторить атаку. Напор басурман был страшен, и поражение русских казалось неминуемым. Враги уже ворвались в гуляй-город. Как вдруг с тыла на них обрушилась русская рать! Это сам Воротынский скрытно для врага вывел часть войска из укрепления, провёл её лощиной и теперь ударил на орду сзади.





Сеча была страшной. Русские победили, несомненно, доблестного противника. Янычары не просили пощады и не сдавались в плен – все они были зарублены. Погибли в сражении сын, внук и зять самого Девлет-Гирея. Около 15 тысяч врагов было порублено и постреляно в тот день. Русская рать гнала крымцев до Оки, где ещё несколько тысяч их, пытаясь впопыхах переправиться вплавь, потонуло.

Князь Воротынский и его воины спасли Россию для её великого будущего. Значение этого подвига не было до конца понято современниками, недостаточно оценено по сей день и потомками.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2255138139939015166/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Следует отметить, что Иван Грозный за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Даже «Ливонская война» закончилась разгромом Польши и Швеции, и мирными договорами с оными на условиях «Мир в обмен на возвращение всех захваченных территорий». Именно Иван IV Грозный, получив в наследство, по факту, одну лишь Московскую и Новгородскую область — создал из них Россию с ее современными (европейскими) границами и основал как минимум четверть ныне существующих городов.

Именно он отменил в России феодализм, юридически уровняв простых крестьян со знатными князьями, именно он ввел всеобщую выборность в местные законодательные и исполнительные органы власти, именно он гарантировал всем слоям населения представительство в высшем законодательно/совещательном органе государства: Земском соборе, и именно он ввел в России всеобщее начальное образование.

В 1571 году Иван Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого дворища был построен дворец площадью 14.5 га, а также проведены масштабные работы по благоустройству города. Убийство царевича Ивана, о котором лживо сообщают западные правозащитные организации, Иван IVГрозный не мог совершить по медицинским показаниям, поскольку в это время царь был парализован!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Журавли»: история одной из самых известных песен о войне и в честь кого она была написана https://otari.mirtesen.ru/blog/43082683570/

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Войтек — медведь, который сражался с гитлеровскими нацистами https://otari.mirtesen.ru/blog/43456255448