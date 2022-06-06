"Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни". Картина Антуана-Жозефа Вирца

"Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни", 1855 год "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни", 1855 год Ученые умы, люди творческих профессий и простые обыватели не одно столетие пытались разгадать не столь важную, но очень любопытную загадку. Видит ли что-либо, чувствует ли, осознает ли произошедшее отрубленная голова гильотинированного человека? Наказание такого формата было популярно несколько столетий назад. Публичные казни были сродни увеселительному представлению. Не веселому, а больше зрелищному и назидательному. Точного ответа на вопрос, что же чувствует и чувствует ли отрубленная голова нет до сих пор. А вот версий существует множество. Прочувствовать на себе все, а потом изобразить на холсте красками, захотел французский художник Антуан-Жозеф Вирц. И у него это получилось. Казнь Робеспьера Казнь Робеспьера

Вирц был тем художником, на чье творчество повлияла смерть близкого человека. У мужчины скончалась горячо любимая мать. Это событие стало ударом для Антуана-Жозефа. Если до ее кончины он отдавал предпочтение грандиозным, по своим размерам, картинам с мифологическими сюжетами, то после потери близкого человека в его творчестве стали, все больше, появляться мрачные настроения. Картина "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни" была в числе самых известных полотен Антуана-Жозефа. Современники и коллеги художника за выбранный сюжет считали Вирца немного сумасшедшим, обвиняли его в тщеславии. Он и правда хотел прославиться. Превзойти Рубенса и Микеланджело. Картина с отрубленной головой казненного не была типичным сюжетом у художников того времени. Вирц дважды возвращался к этой теме. В 1853 году он представил миру триптих "Последние мысли и видения отрубленной головы", а в 1855 году - "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни". Для создания реалистичной истории на холсте пошел на кардинальные и эксцентричные меры. Портрет Антуана-Жозефа Вирца Современники и коллеги художника за выбранный сюжет считали Вирца немного сумасшедшим, обвиняли его в тщеславии. Он и правда хотел прославиться. Превзойти Рубенса и Микеланджело. Картина с отрубленной головой казненного не была типичным сюжетом у художников того времени. Вирц дважды возвращался к этой теме. В 1853 году он представил миру триптих "Последние мысли и видения отрубленной головы", а в 1855 году - "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни". Для создания реалистичной истории на холсте пошел на кардинальные и эксцентричные меры.Портрет Антуана-Жозефа Вирца До каких пределов во времени растягивается процесс умирания отделенной от туловища головы, есть ли в ней какие-то мысли, сожаления о содеянном, раскаяние, нежелание уходить из жизни? Может ли душа, разделенная топором палача, вновь воссоединиться уже после физической смерти? - в поиске ответов на эти вопросы находился Вирц несколько лет. В середине 1850-ых годов Антуан-Жозеф заводит дружбу с доктором брюссельской тюрьмы. Тот, по долгу врачебной службы, видел отрубленных голов множество. Но что за процессы происходят в ней после отделения поведать не мог. Зато мужчина познакомил его с гипнотизером. Он пообещал художнику, что сможет отождествить его с преступником, чью голову вот-вот отрубит с плеч гильотина. Втроем они пошли на публичную казнь. Гипнотизер погрузил Вирца в гипнотический сон, внушил ему, что он и есть приговоренный преступник. "Последние мысли и видения отрубленной головы", 1853 год, Антуан-Жозеф Вирц "Последние мысли и видения отрубленной головы", 1853 год, Антуан-Жозеф Вирц