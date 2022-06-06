"Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни". Картина Антуана-Жозефа Вирца

Ученые умы, люди творческих профессий и простые обыватели не одно столетие пытались разгадать не столь важную, но очень любопытную загадку. Видит ли что-либо, чувствует ли, осознает ли произошедшее отрубленная голова гильотинированного человека? Наказание такого формата было популярно несколько столетий назад. Публичные казни были сродни увеселительному представлению. Не веселому, а больше зрелищному и назидательному.
Точного ответа на вопрос, что же чувствует и чувствует ли отрубленная голова нет до сих пор. А вот версий существует множество. Прочувствовать на себе все, а потом изобразить на холсте красками, захотел французский художник Антуан-Жозеф Вирц. И у него это получилось.Казнь Робеспьера
Вирц был тем художником, на чье творчество повлияла смерть близкого человека. У мужчины скончалась горячо любимая мать. Это событие стало ударом для Антуана-Жозефа. Если до ее кончины он отдавал предпочтение грандиозным, по своим размерам, картинам с мифологическими сюжетами, то после потери близкого человека в его творчестве стали, все больше, появляться мрачные настроения.
Картина "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни" была в числе самых известных полотен Антуана-Жозефа.Современники и коллеги художника за выбранный сюжет считали Вирца немного сумасшедшим, обвиняли его в тщеславии. Он и правда хотел прославиться. Превзойти Рубенса и Микеланджело. Картина с отрубленной головой казненного не была типичным сюжетом у художников того времени. Вирц дважды возвращался к этой теме. В 1853 году он представил миру триптих "Последние мысли и видения отрубленной головы", а в 1855 году - "Что видит голова гильотинированного в первые три минуты после казни". Для создания реалистичной истории на холсте пошел на кардинальные и эксцентричные меры. Портрет Антуана-Жозефа Вирца
До каких пределов во времени растягивается процесс умирания отделенной от туловища головы, есть ли в ней какие-то мысли, сожаления о содеянном, раскаяние, нежелание уходить из жизни? Может ли душа, разделенная топором палача, вновь воссоединиться уже после физической смерти? - в поиске ответов на эти вопросы находился Вирц несколько лет.
В середине 1850-ых годов Антуан-Жозеф заводит дружбу с доктором брюссельской тюрьмы. Тот, по долгу врачебной службы, видел отрубленных голов множество. Но что за процессы происходят в ней после отделения поведать не мог. Зато мужчина познакомил его с гипнотизером. Он пообещал художнику, что сможет отождествить его с преступником, чью голову вот-вот отрубит с плеч гильотина. Втроем они пошли на публичную казнь. Гипнотизер погрузил Вирца в гипнотический сон, внушил ему, что он и есть приговоренный преступник."Последние мысли и видения отрубленной головы", 1853 год, Антуан-Жозеф Вирц
В миг, когда наказание было исполнено и голова полетела в специальную корзину, Антуан-Жозеф очнулся ото сна и начал говорить -
- Голова… Она страшно страдает. Она чувствует, думает, она не понимает, что случилось. Она ищет свое туловище ей кажется, что туловище за нею придет.
- Что же вы видите?
- Я улетаю в неизмеримое пространство… Неужели я умер? Неужели все кончено? О, если бы я мог соединиться со своим телом! Люди, сжальтесь над моим телом! Люди, сжальтесь надо мною, отдайте мне мое тело! Тогда я буду жить… Я еще думаю, чувствую, я все помню…"Басня о трех желаниях. Человеческая ненасытность", Антуан-Жозеф Вирц
Ходили слухи, что после этого сеанса гипноза Вирц отправился в психиатрическую больницу, восстанавливать душевный покой. Но картину с жутким сюжетом он, все-таки, нарисовал.
А вы знали об этом?
Многих древнеримских преступников приговаривали к смертной казни весьма оригинальным и чрезвычайно жутким способом: отдавали на растерзание диким зверям. В I-III веках нашей эры подобным образом умерщвляли в основном ранних христиан. Впоследствии, когда Рим уже стал христианским, так наказывали фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных драгоценностей, похитителей младенцев, отравителей. Естественно, эти злоумышленники сочувствия ни у кого не вызывали. Однако зачастую на арену выводили инициаторов восстаний, дезертиров и «политических».
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