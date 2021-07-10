Королева века. Любовь, скандалы и личные тайны Елизаветы II

68 лет назад, 2 июня 1953 года, была официально коронована королева Великобритании Елизавета II. Она взошла на престол в 25 лет и на сегодня является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.

Она никогда не должна была стать королевой. Эта женщина пережила войну, преждевременную смерть отца, бесчисленные публичные скандалы вокруг ее семьи, катастрофы и политические катаклизмы, громкие разводы ее детей, потерю младшей сестры, матери, трагическую гибель бывшей невестки, в которой чуть ли не весь мир винил именно ее. И совсем недавно Лилибет потеряла главную любовь своей жизни…

Над Лондоном сгустились сумерки. Букингемский дворец погрузился в полумрак и еще больше преисполнился царственного величия. Такая атмосфера повергла бы в робость любого простого смертного. Но Елизавета II ощущала себя здесь словно рыба в воде. Еще бы, почти шестьдесят пять лет из своих девяноста она прожила в этом дворце как королева!

До нее столь долго продержаться на троне удалось лишь королеве Виктории. «Простите, Ваше Величество, я побила ваш рекорд», – притворно вздохнула Елизавета перед портретом прапрабабушки и тут же испуганно осмотрелась: не хватало еще, чтобы придворные решили, будто у королевы помутился рассудок!

Просто с королевой Викторией всю жизнь ощущает незримую связь, хотя их разделяют почти два века. А вот своих венценосных дедушек и бабушек Елизавета II застала в живых. Деда по отцу, Георга V, она особенно любила.

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет, 1931 г.

При рождении малышка получила и титул принцессы Йоркской. Однако, поздравляя родителей – принца Альберта и леди Елизавету Боуз-Лайон, Виндзоры понимающе переглядывались: это прелестное дитя так и останется принцессой, ведь она лишь третья в списке претендентов на корону. Главный наследник – Эдуард, принц Уэльский, старший сын короля.

Все эти перешептывания бесили Георга V. Он был суровым и жестким монархом. Своих сыновей воспитывал в такой строгости, что заика Альберт стал говорить запинаясь еще больше.

Но Лилибет (так в семье называли Елизавету) наполняла его сердце невиданной доселе любовью. Младшую внучку, Маргарет, король тоже любил. Но, сравнивая девочек, понимал, что занять трон могла лишь старшая.

Свадьба герцога Кентского и греческой принцессы Марины. Слева направо: отец жениха король Георг V, мать невесты, великая княжна Елена Владимировна, принцесса Марина, герцог Кентский, королева Мэри и принц Греции Николай. На переднем плане сидят принцесса Елизавета, позже королева Елизавета II, и леди Мэри Кембридж. Лондон, 1934 г.

Принцесс обучали лучшие педагоги Британии. Но Лилибет тянулась к знаниям, а Маргарет предпочитала верховую езду, бальные танцы и все, что могло пригодиться в светской жизни. К тому же Лилибет с детства проявляла сильный характер.

Однажды в знак протеста против муштры учительницы французского опрокинула на свою белокурую головку чернильницу. «В деда!» – думал король. И когда Альберт говорил: «Лилибет – моя гордость, а Маргарет – отрада», мысленно отвечал сыну: «А для меня Лилибет – все!»

Георг V так мечтал увидеть ее счастливой женой и матерью, но не успел. Во время похорон Мальтийский крест с его короны упал в грязь – и по траурной процессии прокатилось: «Недобрый знак для наследника!» Так и случилось. Принц Эдуард, став королем Эдуардом VIII, не правил и года. Он безумно влюбился в американку Уоллис Симпсон и отрекся ради нее от престола.

Десятилетняя Елизавета со своим дядей, принцем Уэльским, Шотландия, 1933 г.

Лилибет переехала с родителями из Кенсингтона в Букингемский дворец и, будучи не по годам ответственным ребенком, с усердием занялась подготовкой к будущим королевским обязанностям.

Прошло три года. Король Георг VI не успел толком научиться управлять страной, как началась Вторая мировая война. Он отклонил предложение правительства уехать в Канаду, заявив, что разделит участь своего народа. Они с королевой оставались во дворце даже во время бомбежек, а в периоды затишья объезжали разрушенные кварталы и подбадривали людей. Питались, как и все, по карточкам…

Елизавета и Маргарет записывают мотивирующее радиообращение к британской молодежи, 1940 год

– Ну вот, дорогая, отныне ты имеешь право замещать короля, когда я буду на фронтах, – торжественно сообщил дочери Георг VI, когда в 18 лет она вошла в пятерку государственных советников.

Лилибет почтительно склонила голову, а сама тут же записалась в женский отряд самообороны. Освоить специальность механика-водителя было не так уж сложно. Вскоре юная принцесса перевозила раненых, чинила санитарную машину и считала эту маленькую лепту в победу лишь первым шагом на пути к своей огромной будущей миссии.

Королева Елизавета II, 1945 г.

20 ноября 1947 года Елизавета Александра Мария Виндзор стояла у алтаря Вестминстерского аббатства рука об руку с тем, кого любила, сколько себя помнила. Филиппа Маунтбеттена она увидела еще в восемь лет, на свадьбе своего дяди и двоюродной сестры Филиппа. Первой на него указала бабушка, королева Мэри:

– Лилибет, видишь вон того милого юношу? Это твой четвероюродный брат, принц Филипп. У вас общие прапрабабушка и прапрадедушка – королева Виктория и принц Альберт.

Через несколько лет Филипп вместе с дядей явился в Букингемский дворец на чай, и гувернантка 13-летней Лилибет подметила, что юная принцесса не сводит глаз с 18-летнего гостя. А как на него не смотреть, если принц был… настоящим принцем – высоким, красивым и умным? Они тогда поговорили всего пару часов. Но этого хватило, чтобы Елизавета влюбилась раз и на всю жизнь!

Получив звание лейтенанта королевского флота, Филипп стал часто гостить во дворце. А когда отправился воевать на эсминце, засыпал Лиз длинными нежными письмами. И она отвечала тем же. Георг VI не скрывал неудовольствия: обед­невший принц не самая блестящая партия для его дочери.

Елизавета и Филипп в день помолвки, 1947 год

– Лилибет, посуди сама, что может дать тебе Филипп, если отец не оставил ему ничего, кроме титула и кольца с печаткой, а мать закончила дни в психиатричке?

– Он может дать мне главное – любовь! – сверкнула глазами Елизавета и, присев перед королем в реверансе, попросила разрешения удалиться. А сразу же после войны, вспомнив пример прапрабабушки Виктории, сама предложила любимому обручиться. Король вздохнул – и… пожаловал будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

Послевоенное время было тяжелым. Чтобы сшить свадебное платье, Елизавете пришлось продать кое-какие драгоценности. А для инкрустации обручального кольца ювелир вынул камни из диадемы матери Филиппа. И только бриллиантовая тиара перешла невесте по наследству от незабвенной королевы Виктории.

Свадьба принцессы Елизаветы и Филиппа, герцога Эдинбургского, в Вестминстерском аббатстве, Великобритания, 1947 г.

Продукты для свадебного торта прислали аж из Австралии. И хотя он возвышался на целых три метра, гостям досталось по маленькому кусочку: все остальное разослали по школам и госпиталям.

Какой же радостной и безмятежной была их жизнь! Они с Филиппом ходили на приемы, в театры, выезжали на скачки в Аскот и Эпсом. Спустя год Елизавета родила сына, а когда Филиппа отправили с миссией на Мальту, преданно последовала за мужем. Вела дом, общалась с женами других офицеров, пила с ними чай.

Елизавета, Филипп и их дети, Чарльз и Анна, 8 августа 1951 г.

Казалось, такая тихая жизнь и есть то женское счастье, о котором можно только мечтать. Чего еще просить у небес? Разве что второго ребенка. И по завершении миссии мужа принцесса вернулась в Лондон, будучи уже на шестом месяце, а в августе родила дочь Анну.

Однако скоро в дом пришла беда: у отца обнаружили рак легких. Тем не менее король настоял, чтобы его Лилибет отправилась с мужем на отдых в Кению, и даже приехал в аэропорт ее проводить. Это была их последняя встреча.

Через неделю Георг VI скончался. Филипп ужасно боялся, что жену эта весть сразит. Однако она приняла удар, не выказав горя, и, только оставшись в одиночестве, разрыдалась: глубокая скорбь и огромная ответственность, в одночасье легшая на плечи, были слишком тяжелой ношей.

ЕЛИЗАВЕТА ПОГОВОРИЛА С ФИЛИППОМ ВСЕГО ПАРУ ЧАСОВ, НО ЭТОГО ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В тот же день, 6 февраля 1947 года, газеты всего мира написали: «Король умер, да здравствует королева!». И по возвращении из Кении премьер-министр Уинстон Черчилль встречал 25-летнюю принцессу Йоркскую уже как Елизавету II, королеву семи государств.

Хотя сама коронация состоялась лишь спустя полтора года. И первым присягнул королеве супруг: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, становлюсь вашим пожизненным вассалом и нижайшим слугой, обещаю служить вам верой и правдой и умереть за вас…»

2 июня 1953: коронованная Елизавета II с семьей на балконе Букингемского дворца

После вступления на престол Елизавете II предстояло кругосветное турне, и супруг, оставив военно-морскую службу, отправился вместе с ней. Тот вояж продлился почти полгода. Где они только не побывали: государства Содружества, колонии и даже Австралия и Новая Зеландия, куда еще не ступала нога британских монархов! Бесконечные переезды утомляли, и все же Елизавета была счастлива: любимый рядом!

Он отличался ярким чувством юмора, и ей, слишком серьезной, это в муже нравилось. Например, сразу же после коронации Филипп тронул усыпанную бриллиантами тиару и спросил: «Где ты раздобыла эту шляпку?» Жуткое волнение покинуло новоиспеченную королеву, и она от души рассмеялась.

1958 год

Но вот британских дипломатов остроумие супруга королевы приводило в ужас Во время визита в Новую Гвинею принц заметил прохожему: «Любезный, вам повезло, что вас до сих пор не съели». А в Китае предупредил британских студентов: «Если вы тут задержитесь, ваши глаза станут узкими».

При дворе цитировали и такой афоризм Филиппа: «Если вы видите мужчину, открывающего дверцу машины перед женщиной, это означает одно из двух: либо это новая машина, либо новая женщина».

Королева не знала, что безоблачный горизонт семейной жизни постепенно затянет тучами. Из-за государственных забот она все реже оставалась с мужем наедине, но обожала по-прежнему, а тот, напротив, начал относиться к супруге с холодком.

В Австралии, 1970 год

Она понимала и даже оправдывала такое поведение Филиппа – некоронованный, он обречен оставаться в тени жены – и почти не удивилась, когда по двору поползли слухи о его связи с ее двоюродной сестрой. Шептались и о других пассиях, и о внебрачных детях. Но королева пресекала все сплетни и продолжала любить.

ЕЙ НРАВИЛСЯ СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СУПРУГА. ИМЕТЬ ДОМА ЕЩЕ ОДНОГО БЕЗРОПОТНОГО ПОДДАННОГО СОВСЕМ НЕ ХОТЕЛОСЬ

Впрочем, Филипп только на официальных приемах был на вторых ролях, а дома все важные решения принимал сам. Он был главным с самого начала их брака. Как-то они ехали в машине с лордом Маунтбеттеном. Филипп был за рулем, а Елизавета сидела рядом и каждый раз, когда муж делал крутые виражи, замирала, а потом шумно выдыхала.

– Если это повторится, я высажу тебя из машины! – отрезал Филипп, и Елизавета больше не издала ни звука.

Лорд Маунтбеттен был поражен:

– Дорогая, ну почему ты, королева, позволяешь так с собой обращаться?

– Филипп – мой муж, – пожала она плечами. – К тому же… Скажи я хоть слово – и он действительно выгонит меня из автомобиля.

Елизавете нравился сильный характер супруга. Иметь дома еще одного безропотного подданного не хотелось. А с этим мужчиной она чувствовала себя не только королевой, но и женщиной…

Вскоре муж нашел себе более достойное занятие – благотворительность. Теперь он горел заботами о спорте, образовании, защите природы. Елизавета гордилась им и однажды сообщила радостную весть: скоро у них родится еще один ребенок! Второго сына она назвала Эндрю – в честь свекра. А затем появился третий сын, Эдвард.

Королева Елизавета на балконе Букингемского дворца с новорожденным сыном Эдвардом, Эндрю и мужем принцем Филипом

Кстати, с рождением Эндрю Елизавета II стала второй из правящих королев, отважившихся на беременность и роды. Первой этот подвиг совершила… ну да, все та же великая королева Виктория. Причем именно подвиг! Ведь в обязанности монархини входят визиты в другие страны, аудиенции, посвящение в рыцари и множество других дел, от которых нельзя отказаться, мол, извините, у меня токсикоз.

Елизавета успевала и рожать, и «работать» королевой. Она выступала на сессии Генеральной ассамблеи ООН, открывала Олимпийские игры в Монреалe, принимала военные парады.Во время одного из них, устроенного в честь ее 55-летия, на именинницу было совершено покушение. Один безработный шесть раз выстрелил в королеву, которая ехала верхом. А она и бровью не повела – удержала перепуганную лошадь и продолжила путь, не прервав парада. Народ пришел в восторг: у Ее Величества железная выдержка!

Год спустя, когда другой безумец проник по водосточной трубе в ее покои, Елизавета с потрясающим спокойствием завела беседу с «гостем» и говорила, пока не подоспела полиция. А что делать? За годы своего правления она прекрасно усвоила: народ прощает монарху что угодно, кроме слабости.

Портрет Елизаветы II к ее серебренному юбилею правления, 1977 год

Однако все это было ничто в сравнении с проблемами, которые доставляли повзрослевшие дети. Старший, Чарльз, еще студентом без памяти влюбился в девицу по имени Камилла. Та хоть и происходила из благородной семьи, но образцом добродетели не была: сквернословила, курила, пила. Однако сын все равно собрался связать жизнь с этой циничной особой.

И что же? Камилла отказала наследнику престола и вышла за офицера Эндрю Паркер-Боулза! А уже через пару лет их роман вспыхнул снова, и Чарльз умолял Камиллу стать его женой, хотя она уже ждала второго ребенка.

Королева с мужем пришли в отчаяние и стали срочно подыскивать сыну супругу. Вскоре достойная кандидатура нашлась: 19-летняя Диана Спенсер имела прекрасную родословную, была, как и полагается невесте принца, девственницей, и, наверное, любила 32-летнего Чарльза

Леди Диана и принц Чарльз с королевой Елизаветой II. В этот день королева дала официальное согласие на их брак. Букингемский дворец, 27 марта 1981 г.

Во всяком случае, в телешоу, куда их с принцем пригласили после помолвки, на вопрос ведущего, любят ли они друг друга, Диана ответила:

– Конечно!

А вот Чарльз задумчиво произнес:

– Смотря в каком смысле понимать слово «любовь».

Их бракосочетание назвали самой красивой свадьбой XX века. Правда, у алтаря невеста не сумела на одном дыхании выговорить полное имя жениха, а он запнулся, произнося клятву супружеской верности.

Елизавета II и королева-мать расстроились. Но они и в страшном сне не могли представить, какой катастрофой для их семьи окажется Робкая Ди, прозванная так таблоидами за способность краснеть.

Молодая принцесса стала любимицей всей страны. Повсюду взахлеб обсуждали ее обаяние и чистоту. А когда она родила наследников трона, Уильяма и Гарри, то и вовсе стала национальной героиней.

Свадьба Чарльза и Дианы, 29 июля 1981 г.

Королева не выносила ажиотажа вокруг членов своей семьи и все же надеялась, что с Дианой ее сын найдет счастье. И правда, несколько лет они считались прекрасной парой. А потом на горизонте, словно пиратский корабль, снова всплыла Камилла.

Оказалось, что их с Чарльзом чувства не затмили ни супруги, ни дети, они тайком встречались то в поместье принца, то в ее особняке. Узнав об этом, Диана на одном из приемов уединилась с Камиллой и с ходу набросилась на соперницу:

– Я все знаю про вас с Чарльзом! Даже то, что накануне нашей свадьбы он преподнес тебе браслет с инициалами дурацких прозвищ, которые вы дали друг другу!

– Зато вас обожает народ и миллионы мужчин, – оборонялась Камилла.

– А мне нужен мой муж! Оставь нас в покое!

Разумеется, королеве доложили об этом инциденте. В тот день она долго размышляла. Диана права, что отстаивает свои законные права. Но вот любит ли невестка ее сына так, как когда-то она сама любила Филиппа? Если да, то, значит, все образуется.

Однако обстановка только накалялась. Диана рыдала, устраивала истерики и дважды пыталась перерезать вены. Елизавете II такие бурные страдания казались нарочитыми, едва ли не театральными, ведь член королевской семьи обязан выносить удары судьбы с достоинством. И когда невестка пришла за сочувствием, посоветовала ей смириться: Чарльз неисправим!

Диана с сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, 1984 г.

Тем временем популярность Дианы возросла до небес. Ее считали очень современной и противопоставляли старомодности королевского семейства. Принц Уильям пошел в обычную школу? О, значит леди Ди одержала еще одну победу! Она заявила, что не будет воспитывать своих детей так холодно, как воспитывали их отца, а каждый вечер будет обнимать? Вот умница, не чета этим чопорным Виндзорам! Она помогает нуждающимся по всему свету? Ангел!

На фоне своей фееричной супруги принц Чарльз многим казался посредственностью. Хотя он первым из всех наследников престола Англии окончил Кембридж, разбирался в политике, экономике, искусстве и архитектуре, прекрасно играл на фортепиано, трубе и виолончели, писал великолепные акварели. А благотворительностью занимался ничуть не меньше Дианы. Только делал это, не подключая прессу и телеканалы…

ДИАНА РЫДАЛА, УСТРАИВАЛА ИСТЕРИКИ И ДВАЖДЫ ПЫТАЛАСЬ ПЕРЕРЕЗАТЬ ВЕНЫ. ЕЛИЗАВЕТЕ II ТАКИЕ БУРНЫЕ СТРАДАНИЯ КАЗАЛИСЬ НАРОЧИТЫМИ

Драмы в жизни старшего сына заставляли королеву истово молиться. А на семейном горизонте появилась новая проблема…

– Пойми, мама, эта девушка – лучшее, что есть в моей жизни! Я уже сделал ей предложение! – горячо восклицал Эндрю.

– Вот как? Выходит, мнение матери вас больше не интересует? – ледяным тоном отвечала Елизавета II.

Она прекрасно знала слабость среднего сына к женскому полу. Однако, похоже, на этот раз Эндрю увлекся всерьез. Сара Фергюссон происходила из благородной семьи, но была взбалмошна, пропадала в ночных клубах, сквернословила, любила выпить и поразвлечься. Да уж, не такую невестку хотела королева. И все же она дала согласие на брак.

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон, 1986 год

Поначалу она хвалила себя за мудрое решение. Сара родила двух дочек, и Эндрю не сводил восторженных глаз со своей рыжеволосой супруги. Хотя та располнела так, что желтая пресса дала ей прозвище Герцогиня Свинская. Однако идиллия длилась недолго. Военный моряк, принц бывал дома редко, и Сару не раз замечали в обществе других мужчин. В январе 1992-го супруги стали жить порознь.

А в августе в прессе появились фотографии, где пальцы ног полуобнаженной Сары Фергюссон, все еще считавшейся невесткой монархини, облизывал ее финансовый советник. Это было публичное оскорбление, и Елизавета II лишила развратницу всех королевских привилегий…

Боже правый, что это был за год! Трое из ее четверых детей расстались с супругами. В январе – Эндрю, в апреле – Анна, а в декабре – Чарльз. Когда рухнул брак дочери, на лице королевы прибавилось морщин. Она никак не могла понять, почему же ее детям так не везет в личной жизни?

Взять хотя бы Анну. Она еще подростком увлеклась верховой ездой. Это и сблизило ее с капитаном Королевского драгунского полка Марком Филлипсом, тоже олимпийцем. Оба были не только спортсменами, но и демократами. Поэтому, вопреки семейным традициям, своего первенца Анна отказалась рожать дома, а капитан Филлипс не принял титул графа.

Когда на свет появился их второй ребенок, королева попыталась вразумить дочь:

– Позволь присвоить Питеру и Заре титулы принца и принцессы. Внуки королевы без титула – это же нонсенс!

– А может, оно и к лучшему, мама? – улыбнулась Анна. – Нашим детям не придется подчинять всю свою жизнь традициям королевского двора.

Свадьба принцессы Анны и Марка Филипса, 1974 год

Что ж, вздохнула королева, раз дочь нашла себе пару, пусть будет счастлива. Но ведь и тут не сложилось! Прожив с супругом больше восемнадцати лет, Анна бросила его и вскоре вышла замуж за капитана второго ранга Тимоти Лоуренса. Это событие потрясло всю династию Виндзоров.

Со времен Генри VIII еще никто из королевской семьи не вступал в брак после развода. Елизавета II, конечно, не знала, что спустя восемь лет и этот союз дочери рухнет. Супруги начнут жить раздельно, хотя и не оформят развод.

В тот год ударам судьбы, обрушившимся на Елизавету II, не было конца. В ноябре, словно от накаленной атмосферы в королевском семействе, в Виндзорском замке вспыхнул страшный пожар. Более сотни комнат было уничтожено. Однако наибольшие страдания доставляло то, что жизнь королевской семьи, со всеми ее проблемами и тайнами, выплеснулась наружу.

Принцесса Диана нашла письма Камиллы к Чарльзу, и они попали в прессу: «Мой драгоценный, не мучай себя чувством вины за измену Диане. Ты ни в чем не виноват, будь выше ее нападок…» На «разлучницу» обрушилась волна народного гнева, Камиллу обзывали ротвейлером и закидывали булочками в магазине. Чарльза презирали, а королеву и остальных Виндзоров записали во враги принцессы.

Принцесса Диана, 1981 год

Саму же Диану британцы считали невинной жертвой. И это несмотря на то, что вскоре всему миру стал известен ее интимный телефонный разговор с близким другом Джеймсом Гилби, в котором он называл Ди «моим кальмарчиком» и признавался ей в любви. А роман с тело­хранителем Барри Мэннеки? Он длился год, пока любовников не застукали…

Когда Чарльз сознался в неверности жене, она в ответ дала шокирующее интервью. Леди Ди рассказала, что страдает булимией, что у нее был роман с учителем верховой езды и что принц не достоин быть королем. Елизавета посоветовала невестке развестись с ее сыном.

Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Чарльз, 2005 г.

Диана так и сделала. Лишившись титула, она поняла, что стала еще популярнее и принялась наслаждаться свободой. Пресса то и дело сообщала о новых романах: политик, артист, спортсмен, торговец произведениями искусства. И наконец – египетский миллионер Доди аль-Файед.

Подробности их отношений знал весь мир. Причем, как выяснилось позже, к этому приложила руку именно Диана. Она всегда поддерживала с журналистами тесный контакт, сама сообщила им об уикенде с Доди на яхте и даже организовала пикантную фотосессию.

Королевская семья пребывала в шоке от скандалов вокруг Дианы. А мир по-прежнему ее боготворил. И когда она погибла в автокатастрофе, тысячи людей оплакивали любимицу и несли букеты к Букингемскому дворцу. Королева же приехала туда лишь через пару дней, а флаги на здании приспустили по прошествии недели. И когда на похоронах брат Дианы обвинил королевскую семью в гибели сестры, толпа ему зааплодировала…

Пережив столько потрясений, Елизавета II надеялась вздохнуть свободнее. Но наступил 2002 год – и принес две смерти: сначала она похоронила младшую сестру, а через два месяца – мать. Обе потери были невосполнимы. Но, размышляя о жизни покойной сестры, королева внезапно поняла: а ведь дорогу разводам и скандалам в их семье открыла именно Маргарет!

Принцесса Маргарет, 1956 г.

Пока старшая сестра ревностно выполняла монарший долг, младшая предавалась соблазнам светской жизни. Она красовалась на передовицах газет, ее включали в списки самых стильных людей мира, именем Маргарет называли губную помаду, духи, новые сорта тюльпанов и роз. А уж о толпах поклонников и говорить нечего.

Принцесса получала десятки предложений, но до тридцати лет оставалась незамужней: ни один из ее обожателей не дотягивал до должного уровня. Наконец светский фотограф Энтони Армстронг-Джоунс показался ей идеальным кандидатом в мужья. Семья перечить не стала, молодому супругу был пожалован титул графа Сноудона.

Свадьба принцессы Маргарет, 6 мая 1960 года

Поначалу Маргарет сияла. Благодаря Энтони она завела дружбу с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн, The Beatles, The Rolling Stones и Фрэнком Синатрой, Грегори Пеком и Полом Ньюманом. Но со временем муж отходил в тень монаршей супруги все больше. Дошло до того, что фотографа невзлюбила даже прислуга принцессы.

Вместо того чтобы поднять престиж супруга, Маргарет превратила его жизнь в ад. Она блистала на самых скандальных вечеринках, на своем красном вертолете летала по всей Великобритании, а потом закрутила роман с другом мужа. Лорд Сноудон не стал добиваться развода, однако они с Маргарет возненавидели друг друга.

Изменилась принцесса и внешне. Теперь ее имя значилось в списках самых безвкусно одетых знаменитостей, в пристрастии к алкоголю и сигаретам ей не было равных. А уж о пирушках, которые Маргарет устраивала на острове Мюстик, подаренном ей на свадьбу, и вовсе ходили легенды.

– Это правда, что наша несносная снова влюбилась? – как-то спросила Елизавету королева-мать. – Говорят, этот парень – хиппи и на семнадцать лет моложе Маргарет…

Принцесса Маргарет, 1964 г.

Что могла ответить Елизавета? Ее сестра прожигала жизнь и плевала на репутацию своей семьи. Когда ее любовник явился на Мюстик без должной экипировки, Маргарет поехала с ним в магазин и купила плавки с принтом… британского флага. Пресса тут же раструбила эту сенсацию, однако лорд Сноудон – святая душа – счел ее журналистским бредом. И только спустя пару лет, когда пикантные снимки Маргарет и ее молодого любовника Родди снова появились в СМИ, у бедняги лопнуло терпение.

Их развод – первый в королевской семье за четыреста лет! – поверг Виндзоров в шок. Однако Маргарет это не волновало. Она все чаще проводила время на острове. Правда, из былого окружения остался лишь Родди. Но когда принцессе стукнуло пятьдесят, он бросил ее ради портнихи.

После этого Маргарет стала еще более циничной и раздражительной. И только когда сын продал ее любимую виллу на Мюстике, а саму ее сразил инсульт, остановилась. Однако было уже слишком поздно. Елизавета поняла это, приехав проведать сестру. На празднование 101-го дня рождения королевы-матери Маргарет явилась в инвалидном кресле, а после второго инсульта умерла…

Спустя два месяца скончалась и королева-мать… С ее уходом Елизавета остро ощутила свое сиротство. Успокоения не приносила даже поддержка Филиппа и понимание того, что ее мама, веселая и неунывающая, прожила долгую, прекрасную жизнь.

Елизавета Боуз-Лайон вышла замуж за принца, который никогда не мечтал стать королем. Альберт, или, как его называли в семье, Берти, с удовольствием растил дочек, сажал в саду розы, ходил с женой на рыбалку. И когда на него вдруг свалилась корона, запаниковал.

Родители королевы Елизаветы II — будущий король Георг и Елизавета в день их свадьбы, 1923 год

Из-за заикания он даже говорить толком не мог, а уж править страной и подавно. Однако Елизавета заставила мужа взять себя в руки и начала заниматься с ним специальными упражнениями. В итоге Георг VI избавился от заикания и даже научился произносить речи.

Во время войны королева навещала раненых в госпиталях, посещала фабрики. Ей удавалось настолько поднять боевой дух армии, что Гитлер называл ее самой опасной женщиной Европы. На самом же деле у Елизаветы имелась и личная причина для геройства. Ее муж настолько переживал за исход войны, что паниковал и выкуривал по три пачки сигарет в день. Победа наступила, а вот король умер от рака легких.

КОРОЛЕВА-МАТЬ НЕ ОТКАЗЫВАЛА СЕБЕ В МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЯХ. НИ ОДИН ЕЕ ДЕНЬ НЕ ПРОХОДИЛ БЕЗ СТАКАНЧИКА ДЖИНА. ШАМПАНСКОЕ ОНА ТОЖЕ ЛЮБИЛА

Ни одно важное решение Елизавета II не принимала без совета матери и не начинала день, не поговорив с ней по телефону. Королева-мамочка, как ее любовно называли близкие, собирала вокруг себя всех членов семьи, обсуждала с ними последние новости, знакомилась с невестами внуков. Это она учила Диану дворцовому этикету, а своего любимчика Чарльза торопила с женитьбой на Ди. Правда, узнав, что внук по-прежнему сохнет по Камилле, пообещала ему отдать для их встреч свою летнюю резиденцию.

Елизавета-старшая наслаждалась каждым своим днем. Обожала прогулки с собаками, рыбалку, скачки и путешествия. Не отказывала себе и в маленьких радостях. Ни один ее день не проходил без стаканчика джина. Хотя шампанское Елизавета тоже любила.

Королева Елизавета II с королевой-матерью, 1976 г.

Она меняла гардероб чаще, чем дочь. И когда Елизавета II ворчала по поводу ее расточительности, невинно хлопала глазами:

– Разве мы теперь так плохо живем?

А вот вопросы о самочувствии ее злили. Хотя похвастаться здоровьем королева-мать не могла: две онкологические операции, замена тазобедренных суставов… Но, пройдя очередное испытание, она возвращалась к жизни с новым интересом. На свое 85-летие именинница наняла «Конкорд» и, выпив с гостями, пошла в кабину пилотов выяснять, как преодолевается звуковой барьер.

Принц Чарльз называл любимую бабушку образцом теп­лоты, жизнелюбия и юмора. На свой столетний юбилей королева-мать пообещала прожить еще семнадцать лет. Однако неприятности преследовали ее.

В течение полугода она сломала ключицу, таз, а за два дня до похорон Маргарет – руку. Но попрощаться с дочкой все же поехала. Положив у изголовья покойной белые розы, она прошептала: «Скоро встретимся» – и через два месяца тихо ушла…

А жизнь продолжалась. Спустя несколько лет после смерти Дианы Чарльз заговорил о женитьбе на Камилле, и королева сдалась. В конце концов, ее сын заслужил право соединиться с женщиной, которую любил целых тридцать пять лет! Но это вовсе не значило, что в этой истории наступил хеппи-энд. Елизавету ІІ ужасно расстраивало, что Камилла не отказывает себе в лишней рюмке. Но что взять с невестки, если порой огорчают и молодые?

Свадебный портрет принца Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 год

С женой внука Уильяма тоже возникало немало сложностей. Королева была против их брака. Кэтрин Миддлтон училась в престижном университете Сент-Эндрюса (где, собственно, и познакомилась с сыном Чарльза и Дианы) и была не из бедных, но ее родословную не назовешь блестящей. Однако Уильям не послушал бабушку и после девяти лет романа женился на своей возлюбленной. В итоге в семействе Виндзоров появилась принцесса-простолюдинка.

Зато народ сразу одобрил выбор своего любимца. В день свадьбы принца Уильяма вся Британия ликовала. Дельцы даже умудрились продавать бутылочки воздуха с этого торжества. А вскоре и Кейт стала для британцев кумиром. Все восхищались ее безупречным вкусом и стилем.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 29 апреля 2011 год

Королеве это напоминало историю с Дианой. Хотя она была не в восторге от внешнего вида Кейт. Заметив ее любовь к туфлям на танкетке, королева запретила невестке носить такую нелепую и неженственную обувь. А еще раньше наложила табу на ее слишком короткие юбки и даже наняла человека, который следил за соблюдением этикета в гардеробе молодой герцогини. И что же? Как-то Кэтрин приехала в Альберт-холл в вечернем наряде из полупрозрачного шелка, под которым – о ужас! – не было нижнего белья.

Нет, Елизавете II вовсе не хотелось становиться занудой и старой ворчуньей. Но как можно было удержаться, узнав, какие суммы тратит Кейт на свои наряды? Экономная королева схватилась за сердце и заявила, что больше не выделит и пенни на ежемесячное содержание их семьи.

Кэтрин выслушала это молча, а потом пожаловалась матери, что королева держит их с Уильямом под контролем. Дошло до того, что один светский журнал напечатал статью с заголовком «На тропе войны с королевой». Это повергло Елизавету ІІ в шок. О какой войне идет речь? Она обожает свою семью, а Уильяма особенно. Да и Кейт ей далеко не безразлична.

Принц Чарльз, принц Уильям, принц Джордж, герцогиня Кэтрин, королева Елизавета II, принц Гарри и сын принца Эдварда Джеймс, июнь 2015 г.

Когда после вторых родов принцесса перестала выходить в свет, как это положено по королевскому протоколу, а только возилась с детьми, Джорджем и Шарлоттой, королева забеспокоилась. Может, у бедняжки послеродовая депрессия? К тому же она стала устраивать Уильяму сцены, ревнуя то к его коллеге, то к бывшей пассии. И бабушка решила пригласить молодых на ужин в свой шотландский замок Балморал – поговорить с невесткой по душам.

У них наступил период полной гармонии. Кейт помогла Елизавете в подготовке к торжествам по случаю 63-летия ее пребывания на престоле. А Уильям написал очень милое предисловие к биографии бабушки, рассказав о вкладе, который королева внесла в жизнь Великобритании.

В итоге на приеме в Букингемском дворце, куда ежегодно съезжается более тысячи самых почетных гостей, Кейт появилась в одном из самых любимых украшений Елизаветы – знаменитой тиаре «Цветок лотоса», которая хранится в дворцовой коллекции с 1914 года. И по залу прошел облегченный вздох: королева помирилась с невесткой!

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми, Шарлоттой и Джорджем, декабрь 2015 г.

Елизавета хмыкнула: разве могло быть иначе? Эта девушка – жена любимого внука, который к тому же занимает второе место в списке претендентов на корону. Кстати, ходят слухи, что королева намерена передать трон не Чарльзу, а именно Уильяму. На самом деле она еще не решила, как быть.

Да, ее внук достоин самых высоких титулов. Он умен, образован (шутка ли, университет, военная академия, летная школа Королевских военно-воздушных сил!) и не боится опасной работы. Будучи пилотом поискового вертолета, не раз спасал людей.

Людям нравится, что принц – современный монарх. А уж его дети и вовсе всенародные любимцы. Джорджа весь мир называет Маленьким Принцем, а Шарлотта в восемь месяцев заняла первое место в британском рейтинге «Самых значимых людей», обогнав сотни знаменитостей, включая родителей и даже прабабушку!

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИНЦА УИЛЬЯМА ВСЯ БРИТАНИЯ ЛИКОВАЛА. ДЕЛЬЦЫ ДАЖЕ УМУДРИЛИСЬ ПРОДАВАТЬ БУТЫЛОЧКИ ВОЗДУХА С ЭТОГО ТОРЖЕСТВА

Но ведь Чарльз в надежде на трон уже поставил рекорд: почти 70 лет не ждал ни один наследник за всю историю Британии! Репутация его не самая блестящая. Хотя непонятно, как можно не замечать его достоинств? Он возглавляет более сотни благотворительных организаций.

Недавно принц стал одним из самых успешных художников Великобритании. Но, получив за свои картины шесть миллионов фунтов, отдал все деньги фондам. Да, Чарльз уже не молод. Зато он всегда подтянут, открыт новому и на свой статус «вечного наследника» смотрит с иронией.

Принц Джордж с новорожденной сестрой Шарлоттой, май 2015 г.

Спокойно реагирует на такое положение дел и его младший сын, принц Гарри, Генри Уэльский. Не так давно он был третьим претендентом на трон. Но когда племянники, Джордж и Шарлотта, сдвинули его, ни капли не расстроился. Признаться, королеве и самой трудно представить этого рыжего проказника на троне. Она тоже не прочь пошутить в кругу семьи, но до Гарри ей далеко.

Как-то она включила автоответчик на своем телефоне – и обмерла.

– Привет, как дела? Это Лиз, – послышалось оттуда. – Меня сейчас нет на троне. Для прямой связи с Филиппом нажмите «один», для связи с Чарльзом – «два», а для связи с моими собаками корги – «три».

Оказалось, что фокус втихаря устроили Уильям и Гарри. Королева понимала: надо бы мальчишек наказать, но, представив вытянутые физиономии чиновников, услышавших подобное, хохотала не меньше внуков. Хотя иной раз Гарри, как и его дедушку Филиппа, чувство юмора подводит.

Однажды на ежегодном маскараде принц появился в форме нацистского офицера, а через пару лет в клубе – с розовым лаком на ногтях. В другой раз номер принца в гостинице Лас-Вегаса заполнила шумная компания. Когда веселье уже зашкаливало, кто-то предложил поиграть в бильярд на раздевание. Гарри проигрался донага. Тогда кто-то и сделал несколько снимков на телефон, а потом продал их, по слухам, за большие деньги.

Этот публичный позор стал последней каплей, и принц Чарльз отправил сына в Афганистан. Королева не смыкала глаз. И волновалась не зря: талибы развернули на принца настоящую охоту. К счастью, все обошлось. Мало того, после службы Гарри наконец-то взялся за ум, а со временем даже стал любимцем всей страны. Теперь людям не терпится увидеть его избранницу. Ведь молодому человеку уже тридцать один, а он все еще холост…

В последнее время мысли Елизаветы II все чаще вертятся вокруг семьи. Ох уж эти наследники, они словно сговорились свести королеву с ума! Зато их так много: четверо детей, восемь внуков и десяток пра­внуков! И все до одного любимы. Они продолжат династию Виндзоров, ведь королева не вечна.

Сколько королеве еще суждено просидеть на троне, известно лишь Богу. А пока она по-прежнему исполняет свои обязанности. Ее сутки расписаны по минутам: обсуждение программы на текущий день с личным секретарем, подпись приказов, просмотр государственных бумаг и личной корреспонденции.

Затем наступает самая трудная часть – аудиенции. Елизавета II принимает послов, судей, министров, епископов, дипломатов.

Королева Великобритании Елизавета II и исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг приняли участие в открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Тем самым королева подчеркнула важность «бондианы» для современной британской культуры

Затем королева уезжает из дворца. Навещает школы, приюты, галереи искусств, дома престарелых, посещает благотворительные приемы, выставки, концерты, конные соревнования (она по-прежнему обожает лошадей). Если мероприятие проходит за пределами Лондона, ее доставляют туда самолетом или специальным поездом, напоминающим офис на колесах. Ее день заканчивается около одиннадцати вечера.

Жизнь Елизаветы II налажена, как часы. В гардеробной все вещи имеют порядковый номер. Из-под шляпки у нее всегда видна «королева Мэри» – прическа фасона 50-х. Такая предсказуемость многим кажется отсталостью от современной жизни. А королеве ужасно хочется, чтобы на земле в век хаоса оставался островок стабильности и порядка. И она будет беречь его столько, сколько дней отпущено ей судьбой.

Да, в ее семье происходили громкие бракоразводные процессы и судебные разбирательства, истории безумной любви и скандалы. Но Елизавета II всегда сохраняла королевское достоинство и спокойствие. Недаром многие люди по всему миру называют ее символом Великобритании. И она этим невероятно гордится!

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