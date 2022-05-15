15 удивительных фактов о непостижимом Китае

Давно известно, что в Китае много поразительных традиций и непонятных для европейцев обычаев. И даже те люди, которые много лет изучают Поднебесную, постоянно открывают для себя в ней что-то новое.

Прадедушка современного футбола был изобретён в Поднебесной в 2500 году до нашей эры. Только тогда игру называли «Цу-Чу». Вместо мяча использовали кожаный шар, внутри которого находились перья и волосы.

Китай большая страна, но даже в самых отдалённых её уголках, действует одинаковое время, которое называют пекинское. И только на крайнем западе Китая наряду с общепринятым, неофициально используют так называемое время Урумчи, которое отличается на два часа.

В Поднебесной с большим уважением относятся к пожилым людям. И это закреплено на законодательном уровне. Если дети не навещают каждый день престарелых родителей, которым больше шестидесяти, то им грозит штраф или даже реальный срок. Кстати, отправить стариков в дом престарелых тоже не получится, так как это противоречит закону.

Китайский Новый год празднуют целых две недели. Но начинается он не 1 января, а в период с 21 января по 21 февраля, и дата начала года каждый раз новая.

Как вы думаете у какой страны самая многочисленная армия?

Правильный ответ – у Китая. По последним данным, численность военнослужащих в Поднебесной составляет 2183000 человек, что на целый миллион больше, чем в действующей армии США.

В связи с перенаселённостью страны, были введены ограничения по рождаемости. Семьям разрешили иметь всего одного ребёнка, и в подавляющем большинстве рождались мальчики. Теперь Китай столкнулся с новой проблемой, здесь очень мало женщин. По статистике, примерно сорок миллионов мужчин не могут найти себе пару, так как свободных дам катастрофически не хватает.

В Поднебесной очень развито железнодорожное сообщение. И так как Китай одна из крупнейших стран мира, то протяжённость железной дороги здесь настолько велика, что она могла бы два раза обогнуть земной шар.

Строительство в Китае идёт рекордными темпами. По статистике, здесь один раз в неделю сдают в эксплуатацию высотку, что составляет примерно семьдесят зданий в год.

Несмотря на то, что в Китае запрещены многие иностранные сайты, жители активно пользуются местными социальными сетями и сайтами Baidu и WeChat, а также здесь очень популярен сервис Youku Tudou, аналог американского Ютуб.

В каждой стране есть фамилии, которые повторяются чаще всего. В Китае это: Ван, Ли и Чжань. По данным статистики, почти двадцать процентов населения страны носит эти фамилии.

В Китае очень странные правила приличия в заведениях общественного питания. Сидя за столом местные жители могут чавкать, рыгать и делать другие не очень приятные вещи.

Каждый год, китайцы едят с помощью около сорока пяти миллиардов бамбуковых палочек.

Самым деликатесным блюдом в Поднебесной, считается суп из гнёзд ласточек-саланганов. Стоимость одного гнезда колеблется от 2500 до 10000 долларов за килограмм.

Поразительно, но самое большое количество томатов в мире производят именно в Китае.

Китайцы считают, что число 8 приносит счастье, так как его название переводится с китайского как «процветание».

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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