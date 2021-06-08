Как святой Георгий стал символом московских царей

Принятие Георгия Победоносца в качестве покровителя московской государственности не менее загадочно, чем появление на Руси двуглавого орла.

Первое официально задокументированное свидетельство появления святого Георгия в качестве государственного символа относится к 1497 году. Тогда всадник-змееборец появился на лицевой стороне печати Иоанна III. Кстати, к этому моменту относится и первое появление двуглавого орла, который был как раз изображен на обратной стороне великокняжеской печати. Интересно, что до этого момента у Иоанна III была печать с совсем другим сюжетом – лев в схватке со змеей. Что же заставило великого князя сменить изображение на печати, а с ним и покровителя государства?

Архистратиг Михаил

Надо сказать, что копейщика на печати идентифицировали как святого Георгия спустя несколько веков – никаких же современных указаний в эпоху Иоанна III, что это именно Георгий Победоносец, не найдено.

Многие историки высказывают сомнения, что на печати московского государя 1497 года изображен именно святой Георгий. Так, ряд исследователей утверждают, что, вероятней всего, всадник c печати является архистратигом Михаилом, который со времен Ивана Калиты был покровителем московских князей.

Надо сказать, что иконографический сюжет «Архангел Михаил, грозных сил воевода», где архистратиг верхом на копье попирает дьявола, появился в Русской православной традиции только в конце XVI века. До этого на Руси архангел изображался пешим с мечом или копьем в руке. Кроме того, согласно канону, архистратиг изображался с крыльями и нимбом (кстати, как и св. Георгий), но на печати великого князя эти атрибуты отсутствуют.

Неизвестный змееборец

Использование образа всадника, поражающего змея, не было чистым новаторством Иоанна III. Так, этот образ использовал князь Московский Василий Темный, отец Иоанна, в первой половине XV века. Правда, князь чеканил копейщика на московских монетах, на княжеской же печати представал всадник с соколом на плече. Изображение копейщика на монетах также ничем не указывает, что он святой. Более того, если на одной стороне монеты сюжет соответствует истории Георгия Победоносца, поражающего змея копьем, то на обратной стороне мы видим уже всадника, замахнувшегося на змея мечом, что не соответствует иконографическому канону. Кто же тогда этот всадник, если ни святой Георгий, ни архангел Михаил? Ряд историков настаивают, что это и есть сам князь. Как в случае с монетами Василия Темного, так и в случае с печатью Иоанна III.

“Откровение Мефодия Патарского"

Практически весь XV век Великое княжество Московское находилось в ожиданиях конца Света, который должен был наступить, согласно преданиям, в 7000 год от Сотворения мира (1492 год). В это время получает грандиозную популярность византийский апокриф, который приписывался греческому священномученику Мефодию Патарскому. «Откровение» содержало изложение мировой истории, начиная от времен Адама и заканчивая седьмым тысячелетием от Сотворением мира – пришествием антихриста и Страшным Судом.

В основе повествования лежит противостояние израильтян с измаилтянами, а также и история о «нечистых» народах, которые Александр Македонский заключил в неприступных горах. Племена измаилтян, разгромленные израильским вождем Гедеоном и бежавшие в Етривскую пустыню (сюжет этот восходит к Библии), в седьмом тысячелетии выйдут из Етривской пустыни и поработят многочисленные страны. После их нашествия в мире воцарится беззаконие, наступит полное падение нравов. Но со временем праведный греческий царь одолеет насильников. Наступит расцвет христианства и всеобщее благоденствие. И тогда заточенные Александром «нечистые» народы выйдут и покорят почти весь мир. Тогда бог пошлет своего архистратига, который погубит всех захватчиков. Через некоторое время родится антихрист. После царства антихриста последует второе пришествие Христа и страшный суд.

Интересно, что славянский перевод «Откровения», распространенный в средневековой Руси, был значительно переработан и вобрал в себя другие популярные апокрифы: «Пророчество Андрея Юродивого», «Сказания о царе Михаиле» и т.д. Тогдашние комментаторы стали говорить о богоизбранности Русской Земли, об особой роли великого князя, как последнего православного государя. Учитывая, что Константинополь пал в 1453 году под натиском турков, с которыми и ассоциировали измаильтян из пророчества, Иоанн III действительно представал в образе последнего государя православного мира. В «Отковении» развязка была описана следующим образом:

«Тогда внезапу въстанет на них (измаилтян) Царь елинскы сиречь греческы с яростию, великою. Пробуди бо се яко человек от вина, дерзостен сый, егоже вменеху человеци яко мертва суща и ничимже потреб¬на. Той убо изыдет к ним от море Ефиопскаго и воздвигнет оружие на них в Етриве отечестве их и попленит жены и чада их <...> И будет иго Царя Греческаго на них седмь седмицею паче еже бе иго их на Грецех. <...> И будет ярость Царя Греческаго на отвергшихся Господа нашего Иисуса Христа и умиритсе земле и будет тишина на земли, якова же не бысть ни имат быти, понеже последняя есть <година>. И на конец века будет веселие на земли и веселетсе человеци с миром».

Московские комментаторы стали интерпретировать «Царя греческы» как православного государя, а «море Ефиопское» как Черное море, которое омывала берега Константинополя. После же свадьбы Иоанна III на византийской принцессе Софье Палеолог связь великого князя Московского с «греческим царем-победителем» из «Откровения» еще более укрепилось. Правда, в апокрифе говорилось, что царь должен был носить имя Михаила, но, видимо, это никак не смущало комментаторов.

На основании возникшей в Московии концепции избранности Иоанна III исследователь А. Юрганов дал интерную трактовку символа всадника на печати:

«Фигура царя-победителя в символе Русского государства знаменовала собой русского царя, которому суждено будет отдать власть Богу в Его Второе Пришествие. По существу, это — символико-геральдическое воплощение идеи Третьего Рима, богоспасаемого царства. Особое значение имеет и то обстоятельство, что конь в этой композиции — сама православная вера, которую царь и государь должен сохранить в чистоте. Поражение змея скипетром-копьем — это уверенность в победе добра, торжества Христа в последней схватке со злом. В этом плане обнаруживается некоторое различие в тональности: если для греческих сказаний противоборство завершается либо приседанием укушенного коня, либо падением всадника, то в символе Русского государства мы видим демонстрацию уверенности”.

Надо признать, что вера в конец времен была на Русская Земле так сильна, что многие в 1491 году не стали засеивать поля, что привелу к голоду. Но светопредставление не настало, однако это никак не повлияло на идею избранничества Иоанна III.

Интересно, что змееборец появляется на печати московского государя спустя 5 лет после предполагаемого конца света. Как это объяснить? Ряд исследователей утверждают, что московская элита была осведомлена о «западном прогнозе» конца света. Со второй половины XV века виднейшие европейские астрологи дали свою дату светопредставления – 1524 год (7032 год от Сотворения мира). Поэтому, вероятно, Иоанн III придерживался именно этой даты. Правда, в этом видели еще и влияние на государя секты жидовствующих. Не будем рассказывать о всех тонкостях этой ереси, но отметим, что в этот момент на Руси появилось много книг оккультного, прежде всего астрологического содержания. Например, знаменитый Шестокрыл, авторство которого приписывалось киевскому рабби-каббалисту. Основание ереси приписывалось некоему Схарию, еврею приехавшему в Новгород из Литовских земель. Фигура Схарии до сих пор вызывает споры у историков. Одни утверждают, что Схарию придумали противники жидовствующих, другие видят в нем одного из крупнейшего каббалиста того времени в Европе, киевского рабби Захария Бен Аарон га-Коген, а третьи называют Схарией генуэзского князя Тамани Заккарию Гизольфи, которого Иоанн III несколько раз приглашал в Москву.

С фигурой последнего связывают появление на Руси Георгия Победоносца в виде всадника. Дело в том, что Тамань финансировалась генуэским банком Сан-Джорджо (Банк Святого Георгия), и по одним источникам Гизольфи являлся проводником интересов этой финансовой структуры в Московии. Эмблемой же банка являлся именно св. Георгий, копьем пронзающий змия. Этот факт заставил говорить некоторых исследователей о том, что появление Победоносца на царской печати может иллюстрировать какое-то важное соглашении банка Сан-Джорджо и Великого Московского княжества.

Легитимизация святого Георгия

После смерти Иоанна III символ всадника-змееносца использовали Василий III, Иоанн IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Петр I, но ни у кого их этих монархов копейщик не фигурировал в документах как Георгий Победоносец. Как русские цари «персонифицировали» один из главных образов своей власти, для нас так и останется загадкой. Лишь в 1730 году при утверждении 88 гербов русских городов безымянный змееборец получил имя святого Георгия.