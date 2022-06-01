Как перестать выяснять, кто кому что должен в отношениях

Некоторые предпочитают жить в мире, где отношения полов предопределены, как постановочный бальный танец. Кавалеры приглашают, дамы отвечают согласием. Поворот направо и реверанс, налево и поклон. Я тебе — борщ, ты мне — розетку починить.

В таком наборе правил есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что можно не думать, просто достать из конверта заготовленную на любой жизненный случай инструкцию. Знаете, бывает такая шуточная игра на свадьбах — про распределение обязанностей. Жених и невеста тянут вслепую бумажки — кому зарплату приносить, а кому нянчить младенцев.

Смех вызывает как раз то, что иногда выпавшее по жребию распределение обязанностей не совпадает с господствующими о нeм представлениями. Хотя, если в какой-то семье по обоюдному согласию жена будет главным добытчиком, а муж — домохозяином и «нянем», то почему бы и нет, если такое положение дел всех устраивает?

Очень часто причиной конфликтов в паре служит привычка формировать свои ожидания в соответствии с общепринятыми стереотипами об отношениях полов. Любишь меня? Отдай всю зарплату, купи шубу, забей в стену гвоздь... А ты меня? Тогда слепи вручную пельмени, а не покупай магазинные, поддерживай в доме идеальную чистоту.

Шубы, пельмени и борщи — это язык отношений, который гораздо старше нас, им пропитана культура, поэтому к нему снова и снова хочется возвращаться. Но проблема в том, что многие «слова любви» в прежние времена имели одно значение, а в наши дни его потеряли.

.. что там ещe делают для своих мужей хорошие жeны?

Когда-то способность мужчины выполнять тяжeлую физическую работу по дому и приносить деньги извне были условиями физического выживания, равно как и без умений женщины хорошо и быстро готовить семья обречена была голодать, но теперь ведь всe не так. Борщ можно заказать с доставкой на дом, розетку починит приглашeнный электрик, а деньги на всe это заработает тот, у кого это в данный момент лучше получается.

Если, например, вы постоянно ссоритесь с партнeром из-за одних и тех же «ну забей ты, наконец, гвоздь», то важно разобраться, что для вас за этой просьбой стоит, что этот «гвоздь» для вас в отношениях значит. Забить гвоздь — это показать тем самым, что вы для мужчины значимы, он слышит и помнит ваши просьбы? Или это свидетельство того, что рядом с вами сильный мужчина, а вы только рядом с такими чувствуете себя в безопасности? Если все гвозди в доме будут забиты в свои места, как вы дальше сможете понимать, что вы любимы, вас видят, слышат, ценят?

Сегодня перед каждой парой стоит сложная задача — разработать собственный язык любви, который оба будут правильно понимать. Создавая его, важно отделять «мух от котлет», то есть собственные потребности от культурных стереотипов и встроенных предыдущими поколениями интроектов.

Ясно давайте понять, чего вы хотите

«Хороший муж обязательно покупает своей жене норковую шубу». А лично вам норковая шуба нужна? Или вам гораздо комфортнее в пуховике и лыжных брюках, а в подарок от любимого мужчины гораздо приятнее было бы получить никакую не шубу, а объектив для любимого фотоаппарата?

Разберитесь, что значат для вас подарки и другие жесты внимания

Чего именно вы хотите от партнeра? Любви, заботы, поддержки, уверения в вашей значимости? А как бы вы хотели, чтобы он это выразил? Что вам нужно, чтобы почувствовать себя любимой, окружeнной заботой, поддержкой, важной для него? Что из этого вы можете дать себе сами и что можно получить только извне, только от него?

Не превращайтесь в тяжeлый чемодан без колeсиков

Тяжела жизнь со спутником, который постоянно за ваш счeт подпитывает свою самооценку, а уж тем более ищет в вас опоры и смысла. Посмотрели на него не так — он уже и расклеился. Подарили не вон ту милую штучку, а совсем другую — не угадали, а значит, не любите, не уважаете. Всe время приходится подстраиваться, угождать, угадывать. Силы в таком случае иссякают очень быстро и из отношений хочется убежать.

Обеспечивайте свои базовые потребности сами

Оставаться обычно хочется в отношениях с теми, кто может и без нас, без постоянной поддержки и одобрения не «хромает». Хорошо, если обмен «словами любви» в паре — это не поддержание жизни утопающего, а обмен подарками и удовольствиями высшего порядка.

Если мы начинаем делать из партнeра жизнеобеспечивающего родителя, то это практически всегда губит отношения. Жизнеобеспечение — это когда я без него не могу, потому что одной жить мне негде, и не на что, и смысла в такой жизни нет. А он, если имел неосторожность появиться, то сразу должен. Должен отнюдь не цветы и шампанское для настроения, а гречку, макароны и оплатить счeт энергетической компании, чтобы мне не умереть от голода и холода.

Умейте не только брать, но и давать

В некоторых картинах мира женщина — это такая eлка, которую непрестанно наряжают игрушками, а сама она ничего не делает, просто есть и украшает собой помещение. Но вы же человек, а не дерево. Вы тоже можете выразить свою любовь, поддержать, сделать подарок, а без этого отношения с вложениями в одностороннем порядке скоро потеряют смысл.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484795533680707629/

А вы знали об этом?

Смотритель Lincoln Park Zoo, крупного чикагского зоопарка, внезапно обнаружил в своих владениях нового питомца — небольшую змею. Чтобы избежать риска, на ее опознание отправили профессионального герпетолога, доктора Карла Шмидта. К сожалению, змея оказалась африканским бумслангом, причем довольно ловким. Доктор получил укус, пока пытался классифицировать змею, но в отчаяние впадать не стал. Шмидт точно знал, что получить вакцину вовремя не сможет и потратил последние несколько дней своей жизни на документирование происходящих с его телом процессов.

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