Если вы считаете себя довольно-таки умным, тогда попытайтесь решить эту задачку

Математические задачки – удивительное явление, которому многие люди посвящают все свое свободное время. Во-первых, это весело, во-вторых, никто же не узнает, если у вас не получится отгадать правильный ответ!

Некоторые головоломки могут измерять ваше цветовое восприятие, другие – уровень интеллекта. Задачка, которые мы хотим представить, основывается на понимании закономерности чисел!

Вот что представляет собой эта головоломка: в ней представлены 4 цифры, Вам нужно найти 5-ое число.

Цифры: 32, 45, 60, 77, __?

В чем же заключается сложность этой задачи? Сложность заключается в том, что стандартные способы решения здесь не работают. Более того, существует 2 варианта решения.

Способ 1:

Скоро вы обнаружите, что ответ – 96! Вот как решается эта головоломка. Первое число – 32. Чтобы получить второе, нужно прибавить 13 (32+13 равно 45). Дальше: чтобы получить третью цифру, ко второй нужно добавить 15 (45+15 равно 60). Последний шаг: 60+17 равно 77. Следовательно, поняв логичность возрастания числа, к 77 нужно будет добавить 19.

Последнее действие: 77+ 19 равняется 96!

Способ 2:

Для второго способа вам понадобятся умножения.

Обратите внимание: 4 умножить на 8 равно 32.

Затем, 5 умножить на 9 равно 45

Потом, 6 умножить на 10 равно 60.

Следовательно, поняв логику математических действий, можно выявить способ для получения последнего числа. 8 умножить на 12, получится 96!

Но спешу вас расстроить: даже если вы получили правильный ответ, это не означает, что вы – математический гений. Вам всего лишь нужно было найти некую закономерность.

Данная задача может поведать о другом важном явлении: у людей, способных с легкостью решать подобные головоломки, развито левое полушарие мозга. Как правило, это полушарие предназначено для вычислительного и рационального мышления, в то время как правое полушарие ориентировано на искусство и творческое самовыражение.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2521737881641814907/

А вы знали об этом?

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