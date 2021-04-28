Почему японцы не говорят приговоренным на смертную казнь дату смерти

Япония — одно из немногих государств мира, где тоже до сих пор практикуют смертную казнь. Японским смертникам , даже не говорят, когда им предстоит умереть: приговорённые к смерти заключённые сидят в изоляции и полной тишине, пока однажды за ними не придут и не поведут на виселицу. Это делается специально, чтобы приговоренный к смерти еще больше страдал, дожидаясь своей смерти !Слово «виселица» следует понимать буквально — в Японии до сих пор казнят через повешение.

Очевидно, что такое положение дел доставляет заключённым огромное беспокойство. Некоторые из них проводят в изоляции целые десятилетия, и ежедневный стресс приводит к тому, что многие из них страдают тяжёлыми психическими заболеваниями. Не менее мучительно это и для семей смертников — они узнают о казни только тогда, когда она уже осуществилась.

Заключённым строго запрещено говорить с кем бы то ни было. Выходить из камер им позволяют два-три раза в неделю, всё остальное время они проводят внутри, наедине с собой. Также им нельзя общаться с прессой, чтобы они случайно не обратились за поддержкой, и никому не позволено быть свидетелями казни.

Несмотря на возмущение всего мира, Япония не собирается менять свою политику в этом отношении. Более 80% населения Японии поддерживает смертную казнь, и число секретных казней в прошлом году только возросло

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2200674783006296221/

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