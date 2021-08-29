«Русские штыки»: сколько народов Россия спасла от исчезновения

Русский солдат мог постоять не только за Родину, но и за других людей, угнетаемых захватчиками. Можно уверенно сказать: многие современные народы так или иначе были спасены от полного исчезновения ценой русской крови.

Грузины

После падения в 1453 году Византийской империи православное население Грузии оказалось под угрозой экспансии двух могущественных исламских держав – Ирана и Турции. Не раз грузины просили помощи у русского царя, но всякий раз обстоятельства не позволяли ее оказать. Только во время царствования Екатерины II в 1783 году был заключен договор о покровительстве России над Восточной Грузией.

Однако грузинский царь Ираклий II нарушил соглашение, подписав в 1787 году с турками сепаратный мир. Россия в ответ вывела из Грузии свои войска. Последствия наступили в 1795 году, когда персидский шах вторгся в пределы Грузии и, не встречая никакого сопротивления, разорил Тбилиси. После смерти Ираклия грузины вновь обратилась к России с просьбой о включении их страны в состав империи. Интеграция грузинских территорий происходила постепенно, в ходе русско-турецких войн с 1803 по 1878 год, пока Грузия впервые за много столетий вновь не обрела свои иконные земли.

Освобождение Европы в 1813-14 годах

С победоносным завершением Отечественной войны 1812 года Россия приступила к заграничному походу, целью которого было освобождение Европы от наполеоновской тирании.

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«Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его», – взывал к армии Кутузов. Впрочем, сам фельдмаршал не был сторонником европейской кампании, роль спасителя Европы возложил на себя Александр I.

Европейские державы без энтузиазма отнеслись к российской инициативе и лишь благодаря настойчивости русского императора в войну против Франции вступили Пруссия, Австрия, Швеция и Англия. Впрочем, основная тяжесть в освобождении польских, германских и австрийских земель от наполеоновских войск легла на плечи именно России. Русские войска были в авангарде тех, кто 30 марта 1814 года триумфально вошел в Париж.

Болгары

Болгары не одно столетие страдали от турецкого ига, неоднократно поднимая восстания, которые османы жестоко подавляли. Особенно зверствовали турки в подавлении болгарского восстания 1875-76 годов, вырезав свыше 30 тысяч человек. Россия призвала европейские страны как-то отреагировать на турецкие бесчинства. Конференция в Стамбуле с участием России, Англии, Франции и Турции, на которой российская сторона потребовала от Порты признать автономию Болгарии и Боснии ничем не завершилась. В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну.

Пользуясь пассивностью турков, русские войска сумели форсировать Дунай и после пятимесячной осады вынудили турецкую армию капитулировать под Плевной. Помимо собственных приобретений Россия добилась от Османской империи признания независимости Болгарии, при этом болгарам были возвращены земли, потерянные ими после османского завоевания. Территория Княжества Болгария теперь простиралась от Охридского озера (расположено на границе Северной Македонии и Албании) до Черного моря. А вот автономию Боснии отстоять не удалось: она была аннексирована Австрией.

Греки

С момента падения Византии греки видели в России главного защитника от притеснения со стороны турков. В свою очередь Москва, а затем Петербург считали греков своей опорой в борьбе с Оттоманской Портой. Впрочем, вплоть до начала XIX столетия Россия в войне с Турцией решала прежде всего собственные политические проблемы. Все изменила русско-турецкая война 1806-1812 годов, которая затронула исторические области Греции.

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Эти события воодушевили греков в борьбе за независимость. Русские всячески их подбадривали, распространяя листовки подобного содержания: «Настал тот день, в который рука самодержавного российского монарха разорвет оковы, наложенные на вас, и отомстит за гонения, соделанные вам». Впрочем, освобождения от турецкого ярма грекам пришлось ждать до 1830 года, когда очередная война России с Портой привела к подписанию в Лондоне протокола, признававшего независимость Греции, а в 1832 году были проведены окончательные границы нового европейского государства.

Сербы

Первое спасение Россией сербов произошло в 1876 году, когда Османская империя угрожала Сербии и Черногории захватом. Турков остановил лишь ультиматум России, которая в случае отказа султана заключить с двумя балканскими странами перемирие угрожала перейти границу Османской империи 200-тысячным войском. Турки испугались, перемирие было достигнуто. А 28 февраля 1877 года в Константинополе был подписан сербско-турецкий мирный договор.

Но в большей степени сербы должны быть благодарны России за свое спасение в ходе Первой мировой войны. После разгрома сербской армии Австро-Венгрией Россия настояла на том, чтобы союзники обеспечили безопасную эвакуацию ее остатков. В итоге было спасено около 150 тысяч сербских солдат, которые весной 1916 года усилили Салоникский фронт. Непосредственный противник Сербии Австро-Венгрия в сражениях с русскими войсками потеряла свыше 60% численности своей армии.

Армяне

Армяне, как и грузины, многие столетия жили в состоянии угрозы со стороны Персидской империи и Оттоманской Порты. В 1828 году по итогам русско-персидской войны в состав Российской империи было включено Эриванское ханство (Восточная часть современной Армении). Этот форпост на долгие годы стал надежным заслоном от агрессии персов и турков в Закавказье. Однако армянское население персидских и особенно турецких территорий продолжало подвергаться притеснению.

В 1915 году армян, населявших Османскую империю, постиг настоящий геноцид. По признанию министра внутренних дел Турции Мехмеда Талаата, они избавились от трех четвертей армян. Россия, Франция и Англия выступили с совместной декларацией, осуждающей уничтожение и депортацию армянского населения Турции. По приказу Николая II временно была открыта русско-турецкая граница, через которую в Россию перебралось более 350 тысяч армян. Казаки вместе с армянскими батальонами совершали регулярные набеги на турецкую территорию, тем самым защищая от курдских банд армянских беженцев.

Освобождение Европы и Дальнего Востока в 1944-45 годах

Изгнав к середине 1944 года гитлеровцев фактически со всей территории СССР, Красная Армия начала свой знаменательный победоносный марш по странам Европы, который триумфально закончился в мае 1945 года в Берлине. За это время советские войска полностью или частично освободили от нацистов 10 европейских стран: Румынию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, Германию, Данию и Норвегию. В августе 1945-го РККА поспособствовала изгнанию японских войск с территорий Кореи и Китая.

В общей сложности СССР в 1944-45 годах принес свободу около 200 млн. человек. Самым продолжительным оказался этап освобождения от германских войск Румынии: он длился с марта по октябрь 1944 года, здесь оставили свои жизни свыше 286 тысяч красноармейцев. Однако самые большие потери советские войска понесли в ходе освобождения Польши. На польской земле сложили головы более 600 тысяч советских воинов.

Корейцы

В начале октября 1950 года американцы вместе со своими южнокорейскими союзниками стали успешно продвигаться на север полуострова. Обеспокоенный развитием событий лидер КНДР Ким Ир Сен направил Сталину письмо, в котором просил генсека оказать дружественной стране военную помощь, так как собственными силами им с интервентами не справиться. Советский Союз направил на полуостров крупные соединения истребительной авиации, десятки танков, БТР и САУ вместе с экипажами, а также различные виды вооружения, в том числе для оснащения северокорейского ВМФ. Кроме того, в Северной Корее на разных участках фронта находились военные советники из СССР.

В итоге советские военнослужащие, а также поставленная Северной Корее бронетехника и авиация сыграли значительную роль в защите страной своего суверенитета. Так, по подсчетам исследователя Игоря Сейдова, на каждый сбитый советский самолет приходилось 3,4 американских. Согласно данным Минобороны СССР за 1954 год, всего в конфликте на Корейском полуострове (1950-53 гг.) принимало участие около 40 тысяч советских военных, общие потери составили почти 300 человек.

Вьетнамцы

В начале 1960-х годов Вьетнам был разделен на две противоборствующие части – коммунистический Север во главе с Хо Ши Мином и прозападный Юг возглавляемый Нго Динь Зьемом. В 1965 году в конфликт полномасштабно вмешались Соединенные Штаты. Американская авиация наносила серьезный ущерб вьетконговцам у которых фактически отсутствовала ПВО. Однако вовремя подоспела помощь из СССР: 2 тысячи единиц бронетехники, 700 истребителей, свыше 7 тысяч минометов и орудий.

Официально в воздушных боевых операциях принимали участие исключительно вьетнамские летчики, однако успешность противостояния МиГов американским «фантомам» заставляет усомниться в этой версии. Уже после распада СССР было признано, что советские летчики иногда совершали боевые вылеты. По данным российских историков, во Вьетнамском конфликте погибло 16 советских военных. Символично, что победу вьетконговцев в апреле 1975-го ознаменовал не только флаг Северного Вьетнама, развивавшийся над президентским дворцом в Сайгоне, но и советский Т-54 и с бортовым номером «843» установленный у его подъезда.

Источник : https://cyrillitsa.ru/narody/154362-russkie-shtyki-skolko-na...

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