Святой Архангел Михаил: история

Святой Архангел Михаил — одна из ключевых фигур в православии, защитник и помощник, спасает от бесовских сил. В ноябре 21 числа отмечают Собор Архистратига Михаила, предводителя бесплотных небесных сил. Кто такой Михаил в православии, о чем его просят в молитвах, какие чудеса совершил?

Моя школьная подруга страдала от нападок коллег по работе, житья не давали. Но огненный меч Архангела уничтожил бесовские силы, которые провоцировали этот конфликт. После этого сослуживцев как будто подменили: стали вежливыми, отзывчивыми, доброжелательными.

Я расскажу вам, какие молитвы нужно читать для усмирения врагов и недругов.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ АРХАНГЕЛА

Как переводится иудейское слово «Михаил». Для нас это слово звучит как гармоничное сочетание звуков, но у него есть сакральное значение и смысл. Переводится это слово так: «Кто как Бог». Это можно понимать двояко: и как на подобие Бога, и как раскрывающее суть единства Бога.

«Кто как Бог» — архангел Михаил стоит ближе всех к Престолу, он подобен Ему, несет Его Свет в мир. Митрополит Антоний дал свое толкование этому имени: «Никто как Бог». В этом наименовании кроется формула единственности Создателя. Имя Михаил напоминает, что мы должны прославлять единого Создателя, единственного в своем управлении миром.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ

Православные христиане могут прочитать об этом архангеле в священных текстах, написанных отцами церкви. В евангелии нет прямого упоминания о Михаиле, поэтому ценную информацию можно почерпнуть только из трудов священнослужителей. Например, Дионисий Ариопагит в своем труде «О небесной иерархии» подробно описал всех бесплотных небесных сил. К ангельским чинам он причислил:

ангелов; архангелов; начала.

Ангелы оберегают людей от зла, приносят вести, оказывают покровительство людям. Архангелы (высшие ангелы) обучают ремёслам, являются наставниками и путеводителями. Начала наблюдают за стихиями — огонь, вода, земля, воздух.

Архангел Михаил — это служебный бесплотный дух, который находится в подчинении у Бога. Он лидер духовного воинства (архистратиг), наставник и покровитель людей. Также Михаил защищает людей от козней дьявола, устраняет препятствия и очищает от бесовского наваждения.

Упоминается ли Михаил в Ветхом завете? Прямого указания тоже нет. Но именно этот архангел помогал иудеям во время исхода из Египта. Ночью он превращался в огненный столб. указывающий направление и дорогу. Днем он указывал путь в виде воздушного столба.

Святой Михаил архангел помог Иисусу Навину разрушить стены Иерихона. Когда иудеи вострубили одновременно, стены рухнули. Это была помощь Михаила. Также он чудесным образом переместил пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон.

Он спас из печи трех отроков и явился пророку Валааму. На страшном суде архангелу отведена роль уничтожителя зла: он ликвидирует всех, кто не записан в книге жизни.

Архангелы, ангелы — это бесплотные духовные силы, через которые Бог осуществляет свои намерения в земном мире. Посредники между человеком и его Создателем. Они просто выполняют указания, не имея личного отношения к происходящему. Это нужно учитывать во время обращения к небесным силам.

В Апокалипсисе, написанном Иоанном Богословом, упоминаются ангелы и архангелы, которые будут принимать активное участие в очищении земли от зла и уничтожении его в огненном озере. Руководить ангельской ратью будет архистратиг Михаил.

ЗНАЧЕНИЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В ХРИСТИАНСТВЕ

Архангел Михаил — кто он в православии? Ангелы были созданы Творцом задолго до сотворения Адама. Во главе этого несметного воинства стоял Денница — правая рука Бога. Когда он вознамерился свергнуть Бога и сесть на его место, борьбу с предателем возглавил архистратиг Михаил.

После победы Михаила над сатаной (в него превратился некогда светлый архангел Денница), он был низвергнут с небес на землю. Вместе с собой Денница увлек почти треть ангельского состава, который поддался на соблазн участвовать в предательской миссии свержения своего Создателя с Престола.

С тех пор архистратиг Михаил вместе с архангелом Рафаилом занял ключевую позицию в небесной иерархии. Название архистратиг он получил после победы над сатаной, это звание указывает на его воинский статус.

Михаил архангел: день почитания 21 ноября и 19 сентября.

В апокрифических источниках, которые не вошла в канон, архангел Михаил упоминается в связи с помощью душам умерших. Он помогает им достичь Небесного Царства: сопровождает, указывает путь.

Архангел Михаил стоит на страже ворот рая с огненным мечом, чтобы не пропускать зло в святую обитель. Существует поверье, что Михаил является покровителем воинов. Однако здесь нужно сделать важное уточнение: воинов света, сражающихся за правое дело.

В некоторых христианских источниках указано, что Михаил молит Бога о спасении тех грешников, которые при жизни совершили хоть какие-то добрые дела. Он с радостью переводит отмоленную душу с левого берега реки на правый — к божьему престолу.

Согласно греческим преданиям архангел Михаил присутствует во время кончины человека. Он защищает от ночных кошмаров и утешает скорбящих.

Родственники умерших обязательно возносят свои моления Михаилу 21 ноября и 19 сентября. Считается, что в это время архистратиг тушит своими крыльями адский огонь и выводит из чистилища отмоленные родственниками души умерших.

Иоанн Богослов пророчествует в своем Откровении, что в последние времена вновь произойдет битва света и тьмы. В этой битве свет победит, а сатане придется испытать еще одно поражение.

Во время обращения за помощью к архистратигу нельзя просить наказывать людей: архангел воюет только с бесплотными силами, которые оказывают влияние на разум и души людей.

ИКОНОГРАФИЯ

Как выглядит Архангел Михаил? На самом деле бесплотные существа не имеют никакой формы, но для наглядности и лучшего восприятия их изображают в виде людей. Архистратиг на иконах выглядит крепким юношей в воинских доспехах с мечом или копьем в руках и большими крыльями за спиной. Так людям легче понимать, где ангел, а где святой человек.

Иногда можно увидеть изображение архангела с мечом и щитом в руках. На поздних иконах Михаила изображают попирающим дьявола. Начиная с 17 века в иконах появляются картины страшного суда, Михаил на них изображен с весами в руках — он взвешивает души грешников.

Сферическое зеркало, которое иногда держит Михаил в руке, является инструментом предвидения. Он получил его от самого Бога.

ЧУДЕСА

Христианские источники упоминают о многих чудесах, сотворенных архистратигом после воскресения Христа. Большой резонанс приобрело чудо в фригийском городе Иераполе. История такова: Архангел Михаил исцелил дочь правителя этого города от немоты, освятив воду в источнике молитвами.

В благодарность за исцеление правитель построил храм в честь Михаила. Но упорные язычники не желали признавать ни чудес, ни истины: они решили утопить храм в воде.

Для этого злые люди соединили течение двух рек и направили поток на храм. Пономарь Архипп, который прослужил в храме около 60 лет, горячо взмолился архистратигу с просьбой о помощи.

Архангел услышал молитвы старца и совершил еще одно чудо: разделил потоки. Он спустился на землю, ударил копьем о камень — образовалась щель. Вся вода стала уходить под землю. В результате храм остался невредимым. Место совершения чуда назвали хоны — расселина, дыра.

В память о чудесном событии, которое произошло в IV веке, в православной церкви установлен праздник — он выпадает на 19 сентября.

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А вы знали об этом?

Согласно Библии, нас ожидают еще глобальные потрясения в будущем?Да, в Библии прямо говорится об этом. Апостол Петр пишет о финале истории человечества: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43248588360).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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