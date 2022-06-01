В чём и кому помогает икона Ксении Петербургской

Ксения Петербургская за свою жизнь сделала много добра: она оказывала помощь людям, заботилась о них, исцеляла от болезней и совершала настоящие чудеса. Преимущественно святая помогала представительницам женского пола. После смерти могилу Ксении превратили в место паломничества: верующие приезжают сюда из разных городов и стран мира, чтобы помолиться об избавлении от различных жизненных проблем.

Также довольно популярна Ксения Петербургская икона. Давайте рассмотрим её значение, кому и в каких ситуациях рекомендовано молиться перед ней.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Святая Ксения была реальной исторической особой. Она проживала в 18 столетии в городе Санкт-Петербург (отсюда и возникла приставка «Петербургская»). Отсутствуют какие-либо документированные сведения о рождении, детстве и юности девушки. Известно только, что она была из знатной семьи и получила хорошее воспитание.

В юности Ксения встретила придворного певчего Андрея Фёдоровича Петрова, который сделал ей предложение руки и сердца. Она его приняла, молодая семья счастливо жила в мире и согласии, ровно до тех пор, пока супруг Ксении не умер, когда ей было только 26 лет! Её любовь к мужу была огромной, после его ухода женщина раздаёт всю свою собственность нищим, облачается в лохмотья и начинает бродяжничать по городу.

Ксения совершенно перестала тревожиться земными благами. Вместо этого она надевает на себя одежду почившего супруга и отныне всегда называется его именем. Поначалу родные подумали, что она сошла с ума и даже попытались отнять у неё право контролировать своё имущество. Однако, врачебная экспертиза подтвердила, что Ксения полностью здорова, отдаёт отчёт совершаемым действиям.

Денно и нощно святая ходила по улицам Петербурга, а ночами возносила пылкие молитвы Богу. Сперва местные жители относились к ней с пренебрежением, насмехались. Она же смиренно сносила подобное отношение к себе.

Правда, хватало и хороших людей – те пытались накормить Ксению, предлагали ей взять тёплую одежду, переночевать в их доме. Но блаженная не принимала никаких подарков, от всего отказывалась, а если и брала, то сразу же отдавала их нищим.

Через некоторое время народная молва стала разносить сведения об особой милости Божьей, которой обладает бездомная женщина. Так люди приметили, что когда Ксения берёт милостыню у кого-то, тот вскоре становится очень успешным и счастливым человеком. Поэтому дельцы, продавцы и извозчики стали стараться особенно помогать блаженной. А уж крайне благоприятным знаком считалось, если юродивая решит прийти к кому-то в гости.

Когда она целовала и брала на руки заболевшего ребёнка – он впоследствии быстро выздоравливал. Люди верили, что за перенесённые невзгоды и колоссальное терпение святая была вознаграждена богом и получила способности исцеления, чудотворения, а также предсказания будущего.

Интересно! Блаженная никогда не отказывала в помощи тем, кому она была действительно необходима.

Поэтому и в памяти людей Ксения Петербургская сохранилась не только как юродивая (то есть сумасшедшая), а, прежде всего, она прославилась своими духовными подвигами и совершёнными чудесами. Не забывается память о Ксении по сегодняшний день. Всё также верующие молятся ей, прося помощи и заступничества. А её могила и часовня под Смоленском – это основная святыня Санкт-Петербурга.

В этом месте всегда собирается множество людей. Они пишут записки, в которых просят святую исполнить сокровенную просьбу или же благодарят за уже оказанную ею помощь, а потом вешают их на стены часовни.

Интересно! Икона Ксении Блаженной – достаточно популярный и любимый в народе образ. Считается, что она способна утешить каждого, кто обратится к ней с молитвой.

ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ СВЯТОЙ КСЕНИИ

В 1988 году блаженную Ксению Петербургскую официально относят к лику святых. В году выпадает две даты празднования Православной Церковью её иконы, а именно:

6 февраля (по календарю православных), что соответствует 24 января у католиков;

6 июня (в православии) или же 24 мая в католицизме.

ИКОНА КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ: ЗНАЧЕНИЕ

Образ этой святой женщины хорошо знают и любят верующие России и всего мира. В Санкт-Петербург приезжают специально, чтобы, посетить могилу Ксении, помолиться ей.

Самые популярные темы обращений такие:

о здравии;

о семейном благополучии;

о продолжении рода, удачной беременности.

По свидетельствам христиан, вознесение молитв у иконы святой угодницы может помочь избавиться от тяжёлой болезни, когда не помогают врачи. Выздоровление обычно наступает не сразу, а через некоторое время.

Многочисленные истории помощи Ксении людям вы можете найти на YouTube. А одну из них просмотрите в видео в конце статьи.

ИКОНА КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ – В ЧЁМ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

Помолившись перед образом Блаженной можно:

Обрести личное счастье, встретить долгожданного суженого/суженую. Укрепить христианскую веру, легче перенести трудный жизненный период. Научиться смирению. Прийти к успеху, молитва заряжает дополнительными силами, необходимыми для свершений. Бесплодные женщины просят у Ксении Петербургской долгожданной беременности. А те, кто уже имеет детей, молятся о правильном воспитании малыша. Также образ оказывает помощь в различных тяжких ситуациях: помогает преодолевать серьёзные недуги, защищает от несчастий.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

Очень ценится и уважается икона Ксении Петербургской в России. Чудотворные образы можно обнаружить практически в каждом из храмов Санкт-Петербурга. Но самый главный – хранится в часовне на Смоленском кладбище, на могиле святой.

Кроме того, каждый верующий может приобрести икону и поставить её на свой домашний иконостас.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2489884501821361036/

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