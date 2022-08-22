Обращение к Богу для благополучного исхода дела в суде

Со слов автора. Ко мне часто обращаются родственники тех людей, которые попали на суд.

Я рекомендую таким людям сразу обращаться к помощи Господа.

Сегодня я расскажу, как правильно молиться на благополучный исход дела в суде.

ПОМОЩЬ МОЛИТВЫ

Как говорится, человек не должен зарекаться от сумы и от тюрьмы. Вот только об этой истине помнят не многие. Люди, которые следуют букве закона, считают, что они в безопасности. Однако существует немало примеров того, как иногда жестоки бывают представители правоохранительных органов. Испытывая давление со стороны вышестоящих чинов, простые следователи нередко подтасовывают доказательства.

И при этом их жертвой может стать совершенно безвинный человек. Сейчас по интернету бродит немало историй о том, как невинные люди были осуждены за преступление, которого не совершали. И только некоторым из них удалось впоследствии доказать свою невиновность, выйти на свободу и вернуться к жизни, которая никогда не будет прежней.

Когда человек попадает в руки правоохранительных органов и чувствует, что ему пытаются инкриминировать страшное преступление, он сразу теряет надежду. В особенности если у него нет денег на хорошего адвоката или влиятельных друзей.

Вот только действительно ли нужно опускать руки в такой ситуации, если есть возможность попросить заступничества у Творца?

Именно он может помочь невинному избежать кары, а грешнику получить более мягкий приговор. Разумеется, если грешник раскаялся в преступлении, которое совершил. Поэтому священники рекомендуют перед судом читать одну молитву, которая способна помочь получить милость Господа. Такая молитва перед судом способна кардинально изменить ход дела.

ЧТО В ДУШЕ, ТО И В ЖИЗНИ

Некоторые христиане наивно полагают, что такая молитва, которую можно читать перед судом, является абсолютной. То есть они верят, что, прочтя ее, обязательно смогут избежать страданий. Но эта позиция изначально является неправильной. Более того, занимая эту позицию, человек сам лишает себя милости Господа.

Нельзя читать молитву и при этом думать о том, что Бог обязательно выполнит просьбу, которая была ему адресована. Нет, это не означает, что сама надежда греховна. Каждый человек, вознося молитву, надеется, что Господь поможет. И это вполне нормально. Но при этом важно не путать надежду и самоуверенность.

Обращаясь к Господу, человек, в первую очередь, должен быть чист душой. Если его руки в крови, то душа должна от нее очиститься. Только после покаяния христианин будет достоин того, чтобы обратиться к Творцу. Но это касается не только грешника, который действительно виновен и совершил преступление.

Невинному человеку тоже перед вознесением молитвы следует хорошенько задуматься о том, какой именно путь он выбрал в своей жизни. Возможно, именно в этом преступлении он и не виноват. Но подобное не дает гарантии того, что человек действительно является полностью чистым перед Богом.

Кроме того, очень важно помнить о двух вещах, которые играют не последнюю роль в том, будет услышана мольба или нет:

вера – говорят, что в окопах нет атеистов. Каждый человек, попав в неприятную жизненную ситуацию, начинает волей-неволей задумываться о том, чтобы попросить заступничества у небес. Ведь в определенных ситуациях только Всевышний и может оказать помощь. Однако человек должен искренне поверить в то, что Господь окажется ему милость. Нельзя возносить молитву и при этом выказывать душой недоверие к могуществу небес;

искренность – прося о чем-то, христианин должен обязательно помнить о том, что его помыслы известны Господу. И если он действительно является тем, кто должен оказаться за решеткой, нельзя этого отрицать. Например, если человек намеренно вломился в дом, чтобы совершить ограбление, и при этом убил владельца, нужно признаться. И при этом молить о том, чтобы Господь смягчил наказание. А ведь некоторые молятся, чтобы выиграть дело в суде, хотя и являются виновными.

Примечательно, что некоторые люди, которые, собственно, были вынуждены примерить на себя роль жертв, считают грешников недостойными милости. С одной стороны, этих людей можно понять. Видя, как страдает мать убитого ребенка, мало кто сможет заговорить при ней о милости для убийцы. Но, с другой стороны, судья один – Господь. И только он может решать, кому оказывать помощь, а кого оставить в беспросветной тьме, из которой нет спасения.

НЕМНОГО О ПРОЩЕНИИ

Попав в ситуацию, когда правоохранительные органы изо всех сил пытаются подтасовать улики, человек начинает усердно молиться Господу. На судебном процессе, замечая, что судья начинает понемногу принимать сторону жертвы, человек испытывает желание отыграть на нем, наказать его. Он молится и просит Бога о том, чтобы он наказал тех, кто возводит на него напраслину. И это основная ошибка, которая может в дальнейшем дорого обойтись.

Необходимо четко понимать, что гордыня, которая в данном случае проявляется, не может помочь человеку найти путь к Господу. Некоторые могут возразить, что это вовсе не гордыня, а лишь желание помочь справедливости восторжествовать. Однако, если задуматься, становится понятно, что молящийся попросту мечтает примерить на себя роль судьи и обвинить тех, кто возводит на него напраслину. И это неправильно. В такой ситуации нужно просить совершенно о другом. Например, о том, чтобы небеса даровали просветление судье и он смог понять, что перед ним находится безвинный гражданин, которого пытаются оклеветать.

Священнослужители считают, что только такое поведение может помочь человеку. Никогда нельзя взращивать в своем сердце обиду, злость. Поскольку семена этих чувств, произрастая, становятся воплощением греховности. Ведь человек, который взрастил в себе эти чувства, начинает ненавидеть всех, кто его окружает. Даже мысль о том, чтобы наказать обидчиков, является греховной. А ведь об этом многие забывают. Сейчас почему-то принято считать, что человек может обидеть того, кто ему причинил боль. То есть отомстить.

Задумавшись о мести, не нужно надеяться на благополучный исход дела. Следует вспомнить слова Конфуция. Он говорил, что человек, который собирается отомстить, обязательно должен вырыть две могилы: одну для себя, а вторую для обидчика.

И священники полностью согласны с этим выражением. Ведь желание отомстить — это и есть грехопадение. Истинный христианин никогда не должен задумываться над тем, как отомстить своему обидчику. Есть Высший суд. И в день, который будет выбран Творцом, этот суд состоится. Тогда каждый грешник получит то наказание, которое заслужил. До этого момента помыслы о мести являются греховными, поскольку человек примеряет на себя роль судьи, которому разрешено вершить судьбы.

КОМУ МОЛИТЬСЯ?

Современные люди с религией сталкиваются очень редко. Конечно, это плохо. Ведь именно поэтому им так трудно жить так, как велел своим творениям Господь. Но важнее всего то, что данное обстоятельство мешает их духовному просвещению. Оказавшись под следствием, человек начинает задумываться о том, кому именно вознести молитву. Ведь существует достаточно большое количество святителей, которых почитают христиане. И поэтому в голове возникает такой вопрос. Ответить на него может любой священник.

Не нужно при этом стесняться задаваться вопросы. Бог сказал, что храм – это не просто здание, в которое приходят люди, чтобы помолиться. Это союз душ. И если человек нашел душевные силы обратиться к вере, никто не скажет ему плохого слова. Тем более в таком вопросе нет ничего плохого. Совсем наоборот. Человек ведь начал интересоваться религией. И при этом совершенно не важно, по какой именно причине он так поступает.

Однако если случилось так, что человек все же не смог узнать ответ на свой вопрос, он может поступить иначе. Далеко не всегда в вопросе выбора покровителя необходима помощь посторонних людей. Зайдя в храм, человек сам может понять, кому именно нужно помолиться. Например, если, стоя перед иконой Николая Чудотворца, человек испытывает желание помолиться именно ему, так и следует поступить. Это означает, что сам Господь подсказывает, у кого просить заступничества. Ну а сами священнослужители напоминают, что помолиться можно:

Богородице – возносить молитвы Деве Марии нужно в том случае, если страдает действительно безвинный человек;

Николаю Угоднику – этому святителю следует возносить молитвы в том случае, если был обвинен тот, кто совершил преступление.

Обратите внимание, что Николаю Чудотворцу могут возносить молитвы и родственники осужденного. Поэтому, если у него самого нет возможности присутствовать в церкви, представлять его перед заступником могут и родственники. Но это не отменяет того факта, что преступник должен самостоятельно вознести молитву Николаю в своей камере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если у человека, который был невинно осужден, нет денег на адвоката, он может попросить заступничества у небес. Даже обеспеченным людям, которые смогли нанять адвоката, лучше не отказываться от милости Господа. Просить о заступничестве могут как преступники, так и те, кто был осужден несправедливо. Молиться можно не только Господу, но и Богородице или Николаю. При этом важно помнить о том, что преступники должны возносить молитвы именно Николаю.

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