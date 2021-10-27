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Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?

О необходимости регулярно напрягать мозг сказано немало. Отгадывание загадок, кроссвордов, заучивание стихотворений, скороговорок, настольные игры – все это помогает нашему уму не закостенеть. Все перечисленные действия – это словно масло, смазывающее механизм, без него он просто не сможет работать.

Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?

Ясный ум – один из залогов того, что в старости мы будем все так же сообразительны и остроумны! Не забывайте, на пенсии жизнь только начинается, поэтому важно заботиться о здоровье с самых юных лет.

Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?

Сегодня мы предлагаем вам немного отвлечься и "размять" мозг. Обещаем, скучно не будет!

Взгляните на этих 3 подростков. Кто из них на самом деле беден?

Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?logic riddle, who is poor

Не торопитесь, рассмотрите каждый нюанс.

Конечно, это – №3!

Чтобы объяснить, почему он, пойдем по порядку. Первый подросток не беден, он подрался (синяк под глазом и рваная футболка). Второй подросток облачился в модные дырявые джинсы. Ну, а третий – герой загадки, ведь у него дырявые ботинки!

Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?Загадка на внимательность: какой из подростков – бедный?logic riddle, who is poor

Расскажите нам в комментариях, как быстро вы справились с задачкой? Почему бы вам не "попытать" близких? Интересно, как быстро они найдут отгадку?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2330648157090220159/

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